ملهاش أي علاقة بالصورة.. شيكو بصحبة أحمد حلمي وشريف منير

نشر الفنان شيكو صورة عبر حسابه على «انستجرام»، ظهر فيها رفقة النجم احمد حلمى، والفنان شريف منير خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنعقد بالمسرح الكبير في دار الأوبرا.



وعلق شيكو على الصورة قائلًا: «جمعة مباركة، ملهاش اي علاقة بالصورة» نالت اعجاب متابعيه.



على جانب آخر، ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد «اللعبة»، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.



كانت آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة" من تأليف عبدالرحيم كمال وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني، وإخراج خالد مرعي.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، افتتحت الأربعاء الماضي، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، في حفل وصف بأنه الأفضل على مدار دورات المهرجان.