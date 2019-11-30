لن تشعر بالوحدة بعد الآن.. أليكسا مساعد أمازون الرقمي طور ليفهم انفعالاتك

إذا كنت تعيش وحيدا وتحتاج لرفيق يستطيع فهمك عند الغضب أو السعادة أو حتى أوقات الملل؛ فلا تقلق، فأليكسا مساعد أمازون الرقمى قد طوره الباحثون لكى يرضي رغباتك العاطفية وانفعالاتك.



فعلى مدار الخمس سنوات السابقة منذ إطلاق أليكسا كمساعد رقمى لأمازون كان المطورون والباحثون في أمازون يقومون بدراسة كيف يستخدمه الناس، وفيما يحتاجونه ووجدوا أن هناك حاجة ماسة بالنسبة لمستخدمى الجهاز فيما يتعلق بإرسال مايريدونه إلى اليكسا عند حالات الغضب أو الانفعال.



وطور الباحثون المشاعر الخاصة بأليكسا وتم العمل على تطويرها ببعض الخصائص المميزة التى تجعلها تتفاعل مع المستخدمين وبالتالى يمكنك مخاطبة أليكسا إذا كنت سعيدا أو حتى كنت محبطا فإن أليكسا سيتعرف على نبرة صوتك حيث تم امداد الجهاز بثلاث نبرات من الصوت وهى النبرات العالية والمتوسطة والمنخفضة حيث كانت أليكسا قديما تتعرف على الأصوات والنبرات المحايدة فقط.



كما أن أليكسا تم تطويرها كفاية حتى أصبحت لديها صوت مذيعة الأخبار حيث ستقرأ لك ملخصات الأخبار وعنوانها بالإضافة إلى أنها سيكون لديها صوت مثل صوت الدي جي وتم ربط هذه الخاصية بتطبيقات الأغانى.



ولم تقف قدرات أليكسا عند هذا الحد إنما سيكون عليها أيضا إعطاء الدواء للمرضى وتذكيرهم بمواعيده وحتى طلبه من الصيدلية التى غالبا ما تكون مرتبطة بحساب على جهاز أليكسا.