ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لن تشعر بالوحدة بعد الآن.. أليكسا مساعد أمازون الرقمي طور ليفهم انفعالاتك

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:07 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى على
إذا كنت تعيش وحيدا وتحتاج لرفيق يستطيع فهمك عند الغضب أو السعادة أو حتى أوقات الملل؛ فلا تقلق، فأليكسا مساعد أمازون الرقمى قد طوره الباحثون لكى يرضي رغباتك العاطفية وانفعالاتك.

فعلى مدار الخمس سنوات السابقة منذ إطلاق أليكسا كمساعد رقمى لأمازون كان المطورون والباحثون في أمازون يقومون بدراسة كيف يستخدمه الناس، وفيما يحتاجونه ووجدوا أن هناك حاجة ماسة بالنسبة لمستخدمى الجهاز فيما يتعلق بإرسال مايريدونه إلى اليكسا عند حالات الغضب أو الانفعال.

وطور الباحثون المشاعر الخاصة بأليكسا وتم العمل على تطويرها ببعض الخصائص المميزة التى تجعلها تتفاعل مع المستخدمين وبالتالى يمكنك مخاطبة أليكسا إذا كنت سعيدا أو حتى كنت محبطا فإن أليكسا سيتعرف على نبرة صوتك حيث تم امداد الجهاز بثلاث نبرات من الصوت وهى النبرات العالية والمتوسطة والمنخفضة حيث كانت أليكسا قديما تتعرف على الأصوات والنبرات المحايدة فقط.

كما أن أليكسا تم تطويرها كفاية حتى أصبحت لديها صوت مذيعة الأخبار حيث ستقرأ لك ملخصات الأخبار وعنوانها بالإضافة إلى أنها سيكون لديها صوت مثل صوت الدي جي وتم ربط هذه الخاصية بتطبيقات الأغانى.

ولم تقف قدرات أليكسا عند هذا الحد إنما سيكون عليها أيضا إعطاء الدواء للمرضى وتذكيرهم بمواعيده وحتى طلبه من الصيدلية التى غالبا ما تكون مرتبطة بحساب على جهاز أليكسا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمازون تصمم سماعات لاسلكية بتقنية جديدة

باستخدام كاميرات المراقبة المنزلية.. فضيحة تجسس شركة أمازون على مستخدميها

ثغرة أمنية خطيرة تحول Alexa و Google Home إلى أداة تجسس

ديزني تطلق خدمتها الرقمية على أمازون Fire TV في هذا الموعد

حصول باحثين في الأمن على مكافأة لاختراق جهاز أمازون الصوتي Amazon Echo

من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع.. أمازون تفتتح أول متجر في لوس أنجيليس

ترشيحاتنا

شقق وفيلات وجامعة متميزة.. المنصورة الجديدة حلم يتحقق.. صور وفيديو

يفعلها الكثيرون.. 7 أمور نهى عنها رسول الله بين صلاتي المغرب والعشاء

بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء

قيل إنها مهد سيدنا موسى .. ماذا تعرف عن المعصرة وتاريخها

النجم الساحلي: حكم مباراة الأهلي جيد.. وسنفتح التحقيق مع من كرم رمضان صبحي

12 ساعة بحث.. كيف استقبل رجل كلبته المفقودة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت نصف وزنها دون تدخل جراحى.. امرأة تعانى من 20 رطلًا جلدا زائدا.. شاهد

جلد تعبان... طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا

زوجها أبيها السجين دون علمها.. طفلة يمنية 9 سنوات مطلوبة في بيت الطاعة.. فيديو