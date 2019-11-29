الأهلي والنجم الساحلي.. طرد لـ أيمن أشرف في أول ربع ساعة

تلقى النادي الأهلي ضربة قوية في الدقيقة 13 من عمر مواجهة النادي الأهلي ومنافسه النجم الساحلي.



ويحل النادي الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي الان على الملعب الأولمبي برادس في الجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.



وتعرض أيمن أشرف للطرد بالدقيقة 13 من عمر المباراة وذلك عقب عرقلة من جانب النجم الساحلي.



وجاء تشكيل النجم الساحلي على النحو التالي:



أشرف كرير – محمد كوناتي – عمار الجمل – أحمد بن وناس – محمد مثناني– زياد بوغطاس – ياسين الشيخاوي – ماهر حناشي – مالك بعيو – أنيس سالتو – وجدي كشريدة



بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: سليم بوخنشوش – داروين جونزاليس – كريم العريبي – بهاء الدين سلامي – مكرم بديري – فراس بلعربي – حازم حاج ياسين.



بينما يأتي تشكيل النادي الأهلي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي.



خط الدفاع:أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.



خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.



خط الهجوم: جونيور أجايي.