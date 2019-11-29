مستقبل وطن يناقش الاستعدادات لعودة السائح البريطانى ومسار العائلة المقدسة

عقدت أمانة شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب مجدى بيومى، اجتماعا موسعا، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير هشام زعزوع، الأمين المساعد لأمانة شئون السياحة والآثار بالحزب.



واستعرض الاجتماع، برئاسة النائب مجدى بيومى، مناقشة تشريعيات السياحة العلاجية، ومسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى استعدادات المنشآت السياحية لعودة السياحة الإنجليزية "البريطانية".



ورحب النائب مجدى بيومى، بقرار بريطانيا، بعودة رحلات الطيران البريطانية والسياحة الإنجليزية إلى مدينة شرم الشيخ من جديد بقرار توقف دام 4 سنوات.



وأشار "بيومى"، خلال كلمته فى اجتماع اليوم، إلى ضرورة إعداد حملة تسويقية ودعائية كبيرة في السوق الإنجليزي لاستقطاب السياح لزيارة مصر مع اعداد برامج سياحية قوية تلبي احتياجات السائح الإنجليزي.