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أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تقصف موقعا للمقاومة شمال غزة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:56 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال متحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي إن طائراته قصفت مساء الجمعة موقعا لحماس شمال قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وأكدت وكالة "معا" الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الليلة، موقعًا شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، بقذيفتين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

بينما أفادت مصادر إعلام عبرية، بانطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف جراء اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية.

وقالت المصادر العبرية، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة بـ"أشكول".
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