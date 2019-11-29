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مرأة

بـ فستان أسود جريء | شبيهة ياسمين صبرى تتألق فى ختام القاهرة السينمائى

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:56 م
شبيهة ياسمين صبرى
شبيهة ياسمين صبرى
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل المعروفة بـ شبيهة الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورا جديدة لها خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

ظهرت شبيهة ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا أسود طويلا بأكمام مكشوفة، واتسم التصميم بنقوشات الورد البارزة.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على البساطة.

واختتمت اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل اقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

بـ فستان أسود جريء | شبيهة ياسمين صبرى تتألق فى ختام القاهرة السينمائى
بـ فستان أسود جريء | شبيهة ياسمين صبرى تتألق فى ختام القاهرة السينمائى
بـ فستان أسود جريء | شبيهة ياسمين صبرى تتألق فى ختام القاهرة السينمائى
بـ فستان أسود جريء | شبيهة ياسمين صبرى تتألق فى ختام القاهرة السينمائى
بـ فستان أسود جريء | شبيهة ياسمين صبرى تتألق فى ختام القاهرة السينمائى
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