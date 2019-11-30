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أخبار العالم

شرطة بريطانيا تعلن اسم منفذ هجوم جسر لندن

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الشرطة البريطانية في بيان عاجل لها منذ قليل أن منفذ هجوم الطعن بمنطقة جسر لندن يدعي عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاما.

وأضافت الشرطة في بيانها: "لا نبحث في الوقت الحالي عن أي شخص آخر على صلة بالهجوم، وقتل شخصان في عملية الطعن بالقرب من جسر لندن ولا يزال 3 أشخاص آخرين في المستشفى".

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد نقلت عن مصادر رسمية قولها إن منفذ الهجوم الذي قتل شخصين وأصاب ثلاثة آخرين، كان قد أدين في "جريمة لها صلة بإرهاب إسلامي".

وأضافت الصحيفة أن السلطات أفرجت عن هذا الرجل من السجن قبل عام بعد الاتفاق على ارتداء جهاز إلكتروني لرصد تحركاته.

وأشار البيان إلى أن السلطات البربطانية كانت تراقب منفذ الهجوم بعد إدانته بالإرهاب عام 2012 حتى بعد إطلاق سراحه في ديسمبر 2018.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت يوم الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.
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