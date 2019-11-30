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مرأة

هنفطر إيه النهارده؟ فول إسكندراني وسلطة بابا غنوج وبطاطس مقرمشة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التى يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل الفول الإسكندرانى مع سلطة البابا غنوج والبطاطس المقرمشة.

مكونات الفول الإسكندرانى:-
- فول مدمس
- زيت
- بصل
- طماطم
- كمون
- ملح
- فلفل أحمر حار
- طحينة
- بقدونس
- عصير ليمون

طريقة تحضير الفول الإسكندرانى:-
- سخني الزيت على النار ثم شوحي فيه البصل حتى يسخن.

- ضعي الفول على النار ثم أضيفي إليه الطماطم مكعبات ورشة كمون وملح وملعقتين طحينة وبقدونس مقطع ناعم وعصير ليمون والفلفل الحار.

- امزجي الخليط جيدا ثم يقدم.

مكونات سلطة البابا غنوج:
- باذنجان مشوي
- طحينة
- زبادي
- خل
- عصير ليمون
- ثوم
- بقدونس
- فلفل حار
- زيت زيتون
- ملح وفلفل

طريقة تحضير سلطة البابا غنوج:
- تهرس كل المكونات ماعدا الباذنجان

- يجرش أو يهرس بالشوكة

- تضاف كل التتبيلة وتخلط جيدا وتقدم


مكونات البطاطس المقرمشة:
- بطاطس أصابع
- نصف كوب دقيق
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- ملعقة صغيرة شطة ناعمة
- ثلث كوب ماء
- ملعقة كبيرة نشا
- ملح فلفل أسود
- زيت للقلي

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة:

- اخلطي جزءا من الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والشطة وملح وفلفل

- أضيفي الماء وقلبي ثم ضيفي البطاطس في الخليط

- ضعي البطاطس في باقي كمية الدقيق واقليها فى الزيت على النار ثم قدميها
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