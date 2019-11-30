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فن

الحفلة الخاصة | صحفيون غاضبون بسبب منعهم من حضور ما بعد ختام القاهرة السينمائي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
دينا
دينا
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قسم الفن
عبر عدد من الصحفيين عن غضبهم بسبب منعهم من حضور حفل "الـ After Party" في ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 41، الذى اختتمت فعالياته مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، والذي تم منع الصحافة المصرية من تغطيته.

وتساءل عدد منهم عن سبب استثناء الصحفيين المصريين من الحضور، في حين تحضر الصحافة العربية والضيوف الأجانب وأصدقاء إدارة المهرجان فقط.

وقارن بعض هؤلاء بين ما يحدث في مهرجان القاهرة السينمائي وباقي المهرجانات العالمية، التي لا تستثني صحفيي البلد من الحضور لأي سبب.

ومن المعروف أن مهرجان القاهرة السينمائي يعقد حفلة خاصة في الافتتاح، وأخرى في الختام، ولا يتم توجيه الدعوة للصحفيين المصريين لحضورها دون إبداء أسباب.

ويبرر البعض هذا التقليد بمنح الضيوف من المصريين والعرب والأجانب الحرية الكاملة بعيدا عن عدسات الكاميرات وترصد الصحفيين.

كان مصطفى درويش وروبي والراقصة دينا قد أحيوا حفل "الـ After Party" في ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 41، الذى اختتمت فعالياته مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، والذي تم منع الصحافة المصرية من تغطيته.

قامت روبي بالرقص على أغنيتها الشهيرة "طب ليه بيداري كده"، التي بدأت بها حياتها الفنية، أما دينا فأحيت حفلة الـ After Party على أغنية "عايم في بحر الغدر" بوصلة رقص مميزة.

وشارك المطرب مصطفي درويش بغناء أغنيته الأخيرة "ملطشة القلوب" التي حققت نجاحا كبيرا.
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