قائمة بأنواع السيارات التي ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل 2020 زيرو جمارك تركيا.. صور

تزامنا مع تطبيق الشريحة الأخيرة من إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من تركيا بنسبة 10%، في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لتصل إلى 0% مطلع العام المقبل 2020، فنتناول في هذا الموضوع قائمة بالسيارات التي ينطبق عليها هذا الإعفاء.



زيرو جمارك تركيا



وتوجد عدة طرازات في السوق المصرية، يتم استيرادها من تركيا بينها تويوتا كورولا ذات المنشأ التركي، وفيات تيبو الإيطالية والتي يتم تجميعها في تركيا، علاوة على بعض الإصدارات من رينو ميجان الفرنسية وهوندا سيفيك اليابانية، والذي يتم تجميعه أيضا في تركيا.



صفر جمارك السيارات



وأوضح خبراء السيارات في مصر أن سيارات تويوتا كورولا toyota corolla وفيات تيبو fiat tipo ورينو ميجان renault megane المجمعين في تركيا ستنخفض بنسبة تصل إلى 4%، فيما تشهد أسعار سيارات هوندا سيفك، وهيونداي النترا وأوبل أسترا، انخفاضا بنسبة تتراوح بين 2 و4% بهدف المنافسة ومع استمرار تراجع الدولار.