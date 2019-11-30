ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قائمة بأنواع السيارات التي ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل 2020 زيرو جمارك تركيا.. صور

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:38 م
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
Advertisements
اشرف عطية
تزامنا مع تطبيق الشريحة الأخيرة من إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من تركيا بنسبة 10%، في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لتصل إلى 0% مطلع العام المقبل 2020، فنتناول في هذا الموضوع قائمة بالسيارات التي ينطبق عليها هذا الإعفاء.

زيرو جمارك تركيا

وتوجد عدة طرازات في السوق المصرية، يتم استيرادها من تركيا بينها تويوتا كورولا ذات المنشأ التركي، وفيات تيبو الإيطالية والتي يتم تجميعها في تركيا، علاوة على بعض الإصدارات من رينو ميجان الفرنسية وهوندا سيفيك اليابانية، والذي يتم تجميعه أيضا في تركيا.

صفر جمارك السيارات

وأوضح خبراء السيارات في مصر أن سيارات تويوتا كورولا toyota corolla وفيات تيبو fiat tipo ورينو ميجان renault megane المجمعين في تركيا ستنخفض بنسبة تصل إلى 4%، فيما تشهد أسعار سيارات هوندا سيفك، وهيونداي النترا وأوبل أسترا، انخفاضا بنسبة تتراوح بين 2 و4% بهدف المنافسة ومع استمرار تراجع الدولار.
قائمة بأنواع السيارات التي ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل 2020 زيرو جمارك تركيا.. صور
قائمة بأنواع السيارات التي ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل 2020 زيرو جمارك تركيا.. صور
قائمة بأنواع السيارات التي ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل 2020 زيرو جمارك تركيا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظل تراجع المبيعات.. 30 سيارة زيرو 2019 و 2020 في الفئة السعرية 200 ألف جنيه

أسعار السيارات اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة وطرح موديلات 2020

قريبا | لادا فيستا في مصر | تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الاهلي والنجم.. خبراء التحكيم يفتحون النار على حكم موقعة رادس

سيد معوض لـ هاني سعيد: كان لازم تعتزل الكورة من زمان.. فيديو

محمد فؤاد يتصدر جوجل وهذه تطورات حالته الصحية

هل يجوز خلع النقاب أمام خطيب ابنتي؟.. الإفتاء ترد

شاهد| روبي تشعل الحفل الخاص بالرقص على أنغام ليه بيداري كده

تفاصيل الساعات الحزينة لبعثة الأهلي في قرطاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بأنواع السيارات التي ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل 2020 زيرو جمارك تركيا.. صور

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع