بالأرقام.. برايتون أحد ضحايا محمد صلاح المفضلين

يعود الدولي المصري محمد صلاح، لقيادة فريقه ليفربول مجددًا أمام برايتون أحد ضحاياه، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة.





ويستقبل ليفربول نظيره برايتون، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





ويعتبر برايتون أحد الضحايا المفضلين لمحمد صلاح، حيث سجل الفرعون المصري 3 أهداف وصنع هدفين فى 4 مباريات خاضها مع ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.



