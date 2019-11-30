ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

للتصوير الليلي.. سامسونج تخطط لدمج مستشعر كاميرا محدث لـ Galaxy S11

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:00 م
Galaxy S11
Galaxy S11
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تخطط شركة سامسونج "Samsung" الكورية الجنوبية، لدمج مستشعر كاميرا جديد في هاتف Galaxy S11 مخصص للتصوير الليلي ومقاطع الفيديو المسائية، والذي سيتم دمجه في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بدلًا من البرامج.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" الهندي، قدمت العملاقة الكورية الجنوبية في 28 نوفمبر 2019، طلبًا للحصول على علامة تجارية جديدة لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO تحت اسم "Bright Night Sensor".

وقد يكون هذا مستشعرًا جديدًا مخصصًا بالكامل للتصوير الفوتوجرافي ومقاطع الفيديو الليلية، والذي سيظهر لأول مرة في سلسلة S11 أو اسمًا رائعًا لكاميرا 108 ميجابكسل كبيرة الاستشعار، بالرغم من أن سامسونج لم تذكر في الطلب هاتف Galaxy S11، ولكن من المتوقع أن يحصل الهاتف الرائد القادم على تكنولوجيا التصوير الجديدة.

واستخدمت سامسونج من قبل اسم "Bright Night" لبعض الوقت، كوضع ليلي مخصص على السلسلتين Galaxy S10 و Galaxy Note 10، ولكنها تخطط الآن لتحويلها إلى ميزة داخل أجهزتها أيضًا.

ويصف الطلب Bright Night Sensor بأنه حساسات صور لكاميرات الفيديو وأجهزة التصوير الفوتوغرافي ومستشعر صورة الكاميرا للهواتف الذكية ولأجهزة الحاسب اللوحية، ومستشعرات ضوء لكاميرات الهاتف الذكي وكاميرات الحاسب اللوحي.

ويشار إلى أن الطلب لا يتطرق إلى أي تفاصيل حول ما يمكن أن يفعله مستشعر Bright Night، لكن يبدو من الاسم أنه مصمم لجعل الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة المنخفضة أكثر وضوحًا.

الجدير بالذكر أن التسريبات السابقة قد أوضحت أن هاتف S11 +و S11 الرائد الجديد يأتي كطرز 4G و 5G، وسيخضع نظام الكاميرا لترقية ضخمة، بحيث قد يتضمن هاتف جالاكسي الذكي خمس كاميرات مثل هاتف آبل الأخير، بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل.

وإلي جانب ذلك سيكون هناك العديد من الخيارات الجديدة المتاحة التي ستحصل عليها سلسلة هواتف S11، إذ حصلت سامسونج على العديد من الوظائف الجديدة المسجلة، مثل Space Zoom ووظائف الفيديو Single Take و Video Spin، والتي تم الكشف عنها في التسريبات الخاصة بـ S11 ، لذلك من الواضح أن Samsung تعد إصلاحًا كبيرًا لقسم الكاميرا الخاصة بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 4 كاميرات وميزة التقريب البصري.. جالاكسي إس 11 بمواصفات خيالية

وأخيرا.. إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي A70s بتصميم جديد وكاميرا رائعة

سامسونج تخطط لإطلاق نسخة رخيصة الثمن من Galaxy Note 10

العد التنازلى بدأ.. Samsung تختبر كاميرا Galaxy S11

تسريبات تكشف عن ميزة خارقة في هاتف سامسونج المرتقب Samsung Galaxy S11

لو بتفكر في موبايل جديد.. أفضل هواتف يمكن شراؤها من سامسونج

ترشيحاتنا

هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أخيه بعد الطلاق.. الإفتاء ترد

مواجهة مباشرة بين فتاة أيزيدية ومغتصبها الداعشي.. شاهد بالفيديو

طبيب النجم الساحلي يكشف حجم إصابة قاهر الأهلي.. تفاصيل

محمد هنيدى يثير غضب جمهور الزمالك بسبب صورة السجائر | شاهد

براتب 150 ألف جنيه.. محمد صلاح مديرا فنيا لـ الترسانة

مسئول سعودى سابق يفجر مفاجأة حول التبغ المتداول فى أسواق المملكة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

بعد براءتها من سب وقذف خالد يوسف.. شاهد رد فعل رانيا يوسف

بمكياج ناعم .. جميلة عوض تبهر الجمهور برقتها