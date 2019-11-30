للتصوير الليلي.. سامسونج تخطط لدمج مستشعر كاميرا محدث لـ Galaxy S11

تخطط شركة سامسونج "Samsung" الكورية الجنوبية، لدمج مستشعر كاميرا جديد في هاتف Galaxy S11 مخصص للتصوير الليلي ومقاطع الفيديو المسائية، والذي سيتم دمجه في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بدلًا من البرامج.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" الهندي، قدمت العملاقة الكورية الجنوبية في 28 نوفمبر 2019، طلبًا للحصول على علامة تجارية جديدة لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO تحت اسم "Bright Night Sensor".





وقد يكون هذا مستشعرًا جديدًا مخصصًا بالكامل للتصوير الفوتوجرافي ومقاطع الفيديو الليلية، والذي سيظهر لأول مرة في سلسلة S11 أو اسمًا رائعًا لكاميرا 108 ميجابكسل كبيرة الاستشعار، بالرغم من أن سامسونج لم تذكر في الطلب هاتف Galaxy S11، ولكن من المتوقع أن يحصل الهاتف الرائد القادم على تكنولوجيا التصوير الجديدة.





واستخدمت سامسونج من قبل اسم "Bright Night" لبعض الوقت، كوضع ليلي مخصص على السلسلتين Galaxy S10 و Galaxy Note 10، ولكنها تخطط الآن لتحويلها إلى ميزة داخل أجهزتها أيضًا.





ويصف الطلب Bright Night Sensor بأنه حساسات صور لكاميرات الفيديو وأجهزة التصوير الفوتوغرافي ومستشعر صورة الكاميرا للهواتف الذكية ولأجهزة الحاسب اللوحية، ومستشعرات ضوء لكاميرات الهاتف الذكي وكاميرات الحاسب اللوحي.





ويشار إلى أن الطلب لا يتطرق إلى أي تفاصيل حول ما يمكن أن يفعله مستشعر Bright Night، لكن يبدو من الاسم أنه مصمم لجعل الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة المنخفضة أكثر وضوحًا.





الجدير بالذكر أن التسريبات السابقة قد أوضحت أن هاتف S11 +و S11 الرائد الجديد يأتي كطرز 4G و 5G، وسيخضع نظام الكاميرا لترقية ضخمة، بحيث قد يتضمن هاتف جالاكسي الذكي خمس كاميرات مثل هاتف آبل الأخير، بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل.



