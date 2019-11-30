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رياضة

اخبار الرياضة.. أفيس البرتغالي يهدد بشكوى كهربا للفيفا.. تفاصيل الساعات الحزينة لبعثة الأهلي.. نصيحة رضا عبدالعال لـ الزمالك

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:29 م
محمد السعيد
نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:

- أفيس البرتغالي يهدد بتقديم شكوى ضد كهربا لـ الفيفا
يدرس نادي أفيس البرتغالي تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا، بسبب تغيبه عن الفريق، منذ انضمامه لمنتخب مصر، للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، منتصف الشهر الحالي.

- تفاصيل الساعات الحزينة لبعثة الأهلي في قرطاج
عاشت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليلة حزينة في منتجع قرطاج بعد الخسارة من النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

- رضا عبدالعال ينصح الزمالك قبل مواجهة مازيمبي
وجه رضا عبدالعال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة نصيحة إلى فريق الزمالك قبل مواجهة نظيره فريق مازيمبي عصر اليوم السبت بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

- كاف يعلق على هزيمة الأهلي من النجم الساحلي بـ دوري أبطال إفريقيا
علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

- مطلب وحيد لفايلر من لاعبي الأهلي قبل العودة للقاهرة
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه قبل مغادرة البعثة الحمراء لتونس.

- فرج عامر يكشف سبب ظلم النادي الأهلي إفريقيا
علّق المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي، في مستهل دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس.

- إيفونا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد الخسارة من النجم الساحلي
وجه اللاعب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي رسالة إلى ناديه السابق الأهلى عقب خسارته أمس من النجم الرياضى الساحلى التونسى بهدف دون رد.

- الهلال السوداني للنادي الأهلي: أي أي أي.. هناكلك حي
توعد نادي الهلال السوداني نظيره النادي الأهلي ، عقب فوزه على بلاتينوم الزيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

- ميدو يحيي ذكرى والده بهذه الكلمات المؤثرة
أحيا أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق والمدير الفني للمنتخب الوطني، ذكرى وفاة والده حسن وصفي.
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