في الذكري السادسة لرحيل حكيم العرب..تعرف على الملك السادس للمملكة العربية السعودية

تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والذي وافته المنية في الثالث من ربيع الثاني عام 1436 هجرية حيث يعد الملك السادس للمملكة العربية السعودية .



والملك عبد الله هو الابن الثاني عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وأمه هي فهدة بنت العاصي بن كليب بن شريم العبدي الشمري ولد في العام 1924م بمدينة الرياض.



وفي العام 1995 استلم إدارة شؤون الدولة حيث أصبح الملك الفعلي بعد إصابة الملك فهد بجلطات ومتاعب صحية عدة، وتحديدا بعد وفاة الملك فهد في الأول من أغسطس 2005، وبالإضافة لكونه ملكا للدولة فقد كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء تبعا لأحكام نظام الحكم في المملكة القاضية بأن يكون الملك رئيسًا للوزراء.



وجدير بالذكر أُعتبر الملك عبد الله من أثرى أثرياء العالم، إذ ذكرت مجلة فوربس الأمريكية في نشرة لها حول أغنى الملوك في العالم نشرت في 2010 أن قيمة ثروته تقدر بـ 18 مليار دولار.



على جانب آخر فقد صنفته المجلة آنفة الذكر في عام 2011 كسادس أقوى الشخصيات تأثيرا في العالم حيث شن حملة عسكرية على الحوثيين أواخر 2009م انتهت بتوقيع هدنة في عام 2014 .



وتلقى تعليمه على يد عدد من المعلمين والعلماء، حيث كان تعليمه على طريقة الكتّاب ودروس العلماء وحلقات المساجد ودرس القرآن الكريم والسنة النبوية ، وله مطالعات واسعة في مجالات متعددة من المعرفة والثقافة وعلوم الحضارة، وكان محبا لركوب الخيل والرماية مما مهد له الطريق على سلم الحكم.



وفي 13 يونيو 1982 قد نُصب الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملكًا للمملكة العربية السعودية الذي أصدر في اليوم نفسه أمرًا ملكيًا بتعيين الملك عبدالله نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا للحرس الوطني بالإضافة إلى كونه وليًا للعهد.



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد حصل على لقب حكيم العرب نظرًا لدوره الكبير في دعم الشعوب العربية والعمل على وحدة الأمة العربية وعدم تشتتها.



جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته منظمة الشعوب والبرلمانات العربية وزع في العاصمة المصرية القاهرة اليو