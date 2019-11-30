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ثقافة

"دبي قصة فريدة لمدينة واعدة" في عدد ديسمبر من ناشيونال جيوغرافيك العربية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:08 م
صدى البلد
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أصدرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، عدد ديسمبر 2019 لتطل بتحقيقات وأبواب متنوعة شائقة تسلط الضوء على مختلف القضايا في عالمنا.

ويتصدر موضوع "دبي.. تفتح نافذتها للعالم" بقلم السعد المنهالي وعدسة عبدالله البقيش أبرز التحقيقات المنشورة في هذا العدد، والذي يسرد ملامح التغير العمراني السريع في مدينة دبي منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، ومدى تأثير تلك التغيرات على الحياة الاجتماعية. وكيف أصبحت هذه المدينة مقصدًا لمختلف الشعوب من شتى أنحاء العالم، وأن يختار أفرادها ذوي الثقافات المختلفة العيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضم أكثر من 200 جنسية تتعايش فيما بينها في سلام ووئام.

فمن خلال زيارة "برواز دبي"، الذي يتربع وسط "حديقة زعبيل"، يمكن مشاهدة معالم دبي القديمة منها والحديثة، والتعرف إلى قصة فريدة لمدينة استطاعت أن تحتل مكانة عالمية مع الحفاظ على هويتها وأصالتها العريقة.
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