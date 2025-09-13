شيماء سيف تتصدر الترند برشاقة ملحوظة

تصدرت الفنانة شيماء سيف، تريند محرك البحث الشهير جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت الفنانة شيماء سيف ،صورا جديدة تكشف عن رشاقتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .



وظهرت شيماء سيف، مرتديه سوت كاجوال باللون البيج، ونسقت معها تيشيرت باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت شيماء سيف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل، ووضعت كاب باللون الاسود لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.