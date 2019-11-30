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توك شو

تعرف على سبب ظهور شعبان عبدالرحيم بكرسي متحرك فى موسم الرياض|شاهد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:48 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، إن حالته الصحية جيدة بعد ظهوره في حفلة موسم الرياض على كرسي متحرك.

وأضاف شعبان عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه قام بتركيب "مسامير" في ساقه، موضحا انه قال للمسئولين في السعودية إنه لا يستطيع الغناء فى الوقت الحالى ، ولكنهم ألحوا في الدعوة".

وتابع شعبان عبدالرحيم، قائلا: "عندما وصلت الحفل فوجئت بتحضير كرسي مخصص لي على المسرح"، مشيرا إلى أنه في حالة صحية أفضل حاليًا.

وأكد شعبان عبدالرحيم، أن سبب إحيائه حفلا في السعودية على كرسي متحرك يرجع إلى إصابته بكسر في ساقه.
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