ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

جاجوار jaguar تعلن تخفيض 100 ألف جنيه على موديلات 2020

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:34 م
jaguar f pace سعر
jaguar f pace سعر
Advertisements
اشرف عطية
قدمت شركة جاجوار موديلات 2020 في السوق المصرية، منها طرازات جاجوار jaguar f pace  بعد تقديمها لموديلات jaguar xe الجديدة 2020.

وتتوفر السيارة jaguar f pace في مصر مع محرك 2000 سي سي تيربو بقوة 250 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، والسيارة jaguar f pace دفع رباعي بالكامل مع استهلاك وقود بواقع 7.5 لتر لكل 100 كم وسرعة قصوى تبلغ 217 كم في الساعة وتنطلق السيارة من سرعة 0 كم/ س حتي 100 كم / س خلال 7 ثوانٍ فقط. 

وتأتي السيارة jaguar f pace بالعديد من التجهيزات وأنظمة الأمان، فتأتي بتكييف أوتوماتيك أمامي وخلفي ومصابيح زينون وعجلات قياس 18 بوصة وباب خلفي كهربائي وسقف بانورامي ومرايا ضم وطي كهربائي وشاشة 10 بوصة و6 ايرباج ومساعد البقاء في المسار لضمان أقصى درجات الأمان والسلامة والراحة للركاب.

jaguar f pace سعر
أما عن سعر السيارة jaguar f pace في مصر، فطرحت بسعر مليون و290 ألف جنيه بعد أن كان سعر موديلات 2019 من السيارة مليون و390 بواقع تخفيض فعلي 100 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رانج روفر تطرح أيفوك 2020 في مصر بسعر خيالي

على غرار كيا .. فولكس فاجن تعلن تخفيض 20 ألف جنيه على أحد موديلات 2020

الصين تطرح سيارات كهربائية فى مصر بسعر 100 ألف جنيه.. تفاصيل

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020

سيات تطرح أرونا 2020 seat arona بنفس تجهيزات 2019.. تفاصيل الاسعار

جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات

ترشيحاتنا

هل يجوز التصريح للأرملة بطلب الزواج منها أثناء العدة ؟

أدوات أساسية نستخدمها يومياً لكن بشكل خاطئ

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

معسكر مغلق لـ الأهلي استعدادا لمواجهة بني سويف

في عيد ميلادها.. أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. وأفتح الفستان مش عاجب أقفله مش عاجب

AdvertisementS

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

نجم الزمالك يعلنها: كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري

مصرع شخصين وإصابة آخرين في انهيار سور كنيسة أثرية بدير أبو فانا بالمنيا

استحملت كتير والموضوع فوق طاقتي.. طارق حامد يخرج عن صمته

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

في ذكراها.. رد فعل سامية جمال بعد أن حرمها رشدي أباظة من الميراث |نوستالجيا

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة صحية للشغل.. توست البيض بالمايونيز وسلطة جرجير

تشبه الأنفلونزا.. 10 أعراض لـ الإيدز في يومه العالمي

%30 تخفيض بـ665 فرعا.. تعرف على عناوين وفروع السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة كلنا واحد