جاجوار jaguar تعلن تخفيض 100 ألف جنيه على موديلات 2020

قدمت شركة جاجوار موديلات 2020 في السوق المصرية، منها طرازات جاجوار jaguar f pace بعد تقديمها لموديلات jaguar xe الجديدة 2020.





وتتوفر السيارة jaguar f pace في مصر مع محرك 2000 سي سي تيربو بقوة 250 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، والسيارة jaguar f pace دفع رباعي بالكامل مع استهلاك وقود بواقع 7.5 لتر لكل 100 كم وسرعة قصوى تبلغ 217 كم في الساعة وتنطلق السيارة من سرعة 0 كم/ س حتي 100 كم / س خلال 7 ثوانٍ فقط.





وتأتي السيارة jaguar f pace بالعديد من التجهيزات وأنظمة الأمان، فتأتي بتكييف أوتوماتيك أمامي وخلفي ومصابيح زينون وعجلات قياس 18 بوصة وباب خلفي كهربائي وسقف بانورامي ومرايا ضم وطي كهربائي وشاشة 10 بوصة و6 ايرباج ومساعد البقاء في المسار لضمان أقصى درجات الأمان والسلامة والراحة للركاب.







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