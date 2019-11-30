شوبير عن هزيمة الزمالك: ميتشو ليس له وجود

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الزمالك خسر من مازيمبي بثلاثية نظيفة، في مباراة أشبه بالتقسيمة للاعبي مازيمبي مع عدم وجود لـ ميتشو المدير الفني للابيض.



وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون سبورت في برنامجه ملعب اون، أن تصريحات ميتشو بعد المباراة عن الإصابات والتحكيم كانت غريبة.



وقال شوبير إن الهدف الثانى لـ مازيمبي صحيح تمامََا، وللأسف يجد ميتشو لأعذاره التي صرح بها عقب انتهاء المباراة أذانا صاغية ما يجعل الجمهور مستفزا بشكل كبير.



وتعرض الزمالك لهزيمة ثقيلة من منافسه مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت 30-11-2019، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الاول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وانتشرت انباء كثيرة عن استغناء مجلس ادارة الزمالك عن الصربي ميتشو، وعقد جلسة لحسم الجهاز الفني غدا الأحد.