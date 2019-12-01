أخبار الفن.. تعليق نارى من عفاف شعيب على خلع حجاب حلا شيحة وشهيرة وسهير رمزى.. وأول رد من رانيا يوسف بعد براءتها من اتهام خالد يوسف

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
هجوم نارى.. عفاف شعيب: حلا شيحة خلعت الحجاب ومعه الثياب |شاهد
هاجمت الفنانة عفاف شعيب قرار الفنانة حلا شيحة بخلع الحجاب والعودة الى التمثيل بعد غياب استمر 13 عاما.
وقالت عفاف شعيب خلال أحد اللقاءات التليفزيونية : "حزنت كثيرا لما فعلته حلا شيحة لماذا ارتدته طالما كانت تنوى خلعه هل ارتداء الحجاب نوع من المظاهر ام كان ارتداء الحجاب نوعا من إرضاء عريس جديد طالبها بارتدائه؟
بعد عرض الممر .. أحدث ظهور لـ أحمد عز فى مؤسسة شارك البسمة مع أحمد فلوكس| صور
نشر الفنان أحمد فلوكس صورا أثناء عرض فيلم "الممر" فى مؤسسة شارك البسمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وكان بصحبته الفنان احمد عز فى احدث ظهور له بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفريق عمل الفيلم.
ظهور رومانسى | رامى مالك وحبيبته لوسى يخطفان الأنظار فى مباراة كرة سلة| صور
خطف الفنان العالمى من اصل مصرى رامى مالك الانظار اليه فى احدث ظهور له مع حبيبته لوسى بوينتون أثناء حضورهما مباراة لكرة السلة بين فريقى واشنطن ويزاردز ولوس انجلوس ليكرز حسب صحيفة "ديلى ميل".
إيماءات جريئة.. دنيا وإيمى سمير غانم يغنيان يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب.. فيديو
نشرت الفنانة إيمى سمير غانم مقطع فيديو مع شقيقتها دنيا سمير غانم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهما يغنيان اغنية "يا ملطشة القلوب" للمطرب مصطفى شوقى.
بعد براءتها من سب وقذف خالد يوسف.. شاهد رد فعل رانيا يوسف
تجاهلت الفنانة رانيا يوسف حكم براءتها من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف بعد صدور حكم محكمة جنح الدقي، مع الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر.
سعيدة بتأخرى فى التمثيل | عبير صبرى: فترة حجابى كانت تقربًا الى الله .. فيديو
كشفت الفنانة عبير صبرى عن رأيها فى الفترة التى ارتدت فيها الحجاب وكانت سببا فى تأخرها بالتمثيل.
وقالت عبير صبرى خلال لقائها فى برنامج اسرار النجوم للاعلامية انجى على: " سعيدة بالفترة التى ارتديت فيها الحجاب واتمنى من الله ان يتقبل منى هذه الفترة.
حد وسوس فى دماغهم.. عفاف شعيب تهاجم شهيرة وسهير رمزى بعد خلع الحجاب.. فيديو
هاجمت الفنانة عفاف شعيب كلا من شهيرة وسهير رمزى بعد خلعهما الحجاب بعد ان ظلا يرتدينه 27 عاما.
وقالت عفاف شعيب فى أحد اللقاءات التليفزيونية: غضبت كثيرا بعد ان علمت بخبر خلع سهير رمزى وشهيرة الحجاب بعد ان كانا يرتدونه لمدة 27 عاما.
هجوم نارى.. عفاف شعيب: حلا شيحة خلعت الحجاب ومعه الثياب |شاهد
هاجمت الفنانة عفاف شعيب قرار الفنانة حلا شيحة بخلع الحجاب والعودة الى التمثيل بعد غياب استمر 13 عاما.
وقالت عفاف شعيب خلال أحد اللقاءات التليفزيونية : "حزنت كثيرا لما فعلته حلا شيحة لماذا ارتدته طالما كانت تنوى خلعه هل ارتداء الحجاب نوع من المظاهر ام كان ارتداء الحجاب نوعا من إرضاء عريس جديد طالبها بارتدائه؟
بعد عرض الممر .. أحدث ظهور لـ أحمد عز فى مؤسسة شارك البسمة مع أحمد فلوكس| صور
نشر الفنان أحمد فلوكس صورا أثناء عرض فيلم "الممر" فى مؤسسة شارك البسمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وكان بصحبته الفنان احمد عز فى احدث ظهور له بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفريق عمل الفيلم.
ظهور رومانسى | رامى مالك وحبيبته لوسى يخطفان الأنظار فى مباراة كرة سلة| صور
خطف الفنان العالمى من اصل مصرى رامى مالك الانظار اليه فى احدث ظهور له مع حبيبته لوسى بوينتون أثناء حضورهما مباراة لكرة السلة بين فريقى واشنطن ويزاردز ولوس انجلوس ليكرز حسب صحيفة "ديلى ميل".
إيماءات جريئة.. دنيا وإيمى سمير غانم يغنيان يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب.. فيديو
نشرت الفنانة إيمى سمير غانم مقطع فيديو مع شقيقتها دنيا سمير غانم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهما يغنيان اغنية "يا ملطشة القلوب" للمطرب مصطفى شوقى.
بعد براءتها من سب وقذف خالد يوسف.. شاهد رد فعل رانيا يوسف
تجاهلت الفنانة رانيا يوسف حكم براءتها من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف بعد صدور حكم محكمة جنح الدقي، مع الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر.
سعيدة بتأخرى فى التمثيل | عبير صبرى: فترة حجابى كانت تقربًا الى الله .. فيديو
كشفت الفنانة عبير صبرى عن رأيها فى الفترة التى ارتدت فيها الحجاب وكانت سببا فى تأخرها بالتمثيل.
وقالت عبير صبرى خلال لقائها فى برنامج اسرار النجوم للاعلامية انجى على: " سعيدة بالفترة التى ارتديت فيها الحجاب واتمنى من الله ان يتقبل منى هذه الفترة.
حد وسوس فى دماغهم.. عفاف شعيب تهاجم شهيرة وسهير رمزى بعد خلع الحجاب.. فيديو
هاجمت الفنانة عفاف شعيب كلا من شهيرة وسهير رمزى بعد خلعهما الحجاب بعد ان ظلا يرتدينه 27 عاما.
وقالت عفاف شعيب فى أحد اللقاءات التليفزيونية: غضبت كثيرا بعد ان علمت بخبر خلع سهير رمزى وشهيرة الحجاب بعد ان كانا يرتدونه لمدة 27 عاما.