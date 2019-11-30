هجوم نارى.. عفاف شعيب: حلا شيحة خلعت الحجاب ومعه الثياب |شاهد

هاجمت الفنانة عفاف شعيب قرار الفنانة حلا شيحة بخلع الحجاب والعودة الى التمثيل بعد غياب استمر 13 عاما.



وقالت عفاف شعيب خلال احد اللقاءات التليفزيونية : "حزنت كثيرا لما فعلته حلا شيحة لماذا ارتدته طالما كانت تنوى خلعه هل ارتداء الحجاب نوع من المظاهر ام كان ارتداء الحجاب نوعا من إرضاء عريس جديد طالبها بارتدائه؟



واضافت عفاف شعيب : "ان ما فعلته حلا امر غير منطقى حتى بعد خلعها الحجاب فهى انسانة تذوقت طعم الطاعة فلماذا ترتدى حاليا ملابس جريئة ومبالغ فيها.



وتايعت عفاف شعيب : حلا شيحة حرة فى النهاية بارتداء او خلع الحجاب ولكن عليها ان يكون هناك نوع من الالتزام فى ملابسها وليس بمجرد انها خلعته تظهر بهذا الشكل الجريء.



وأضافت عفاف شعيب : "اتمنى أن يردها الله عز وجل عن ما هى عليه الان وتعود الى صوابها ورشدها.