ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هجوم نارى.. عفاف شعيب: حلا شيحة خلعت الحجاب ومعه الثياب |شاهد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:13 م
حلا شيحة
حلا شيحة
Advertisements
أحمد إبراهيم
هاجمت الفنانة عفاف شعيب قرار الفنانة حلا شيحة بخلع الحجاب والعودة الى التمثيل بعد غياب استمر 13 عاما.

وقالت عفاف شعيب خلال احد اللقاءات التليفزيونية : "حزنت كثيرا لما فعلته حلا شيحة لماذا ارتدته طالما كانت تنوى خلعه هل ارتداء الحجاب نوع من المظاهر ام كان ارتداء الحجاب نوعا من إرضاء عريس جديد طالبها بارتدائه؟ 

واضافت عفاف شعيب : "ان ما فعلته حلا امر غير منطقى حتى بعد خلعها الحجاب فهى انسانة تذوقت طعم الطاعة فلماذا ترتدى حاليا ملابس جريئة ومبالغ فيها.

وتايعت عفاف شعيب : حلا شيحة حرة فى النهاية بارتداء او خلع الحجاب ولكن عليها ان يكون هناك نوع من الالتزام فى ملابسها وليس بمجرد انها خلعته تظهر بهذا الشكل الجريء.

وأضافت عفاف شعيب : "اتمنى أن يردها الله عز وجل عن ما هى عليه الان وتعود الى صوابها ورشدها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أزمة نجيب ساويرس والحجاب.. فنانات تخلين عن غطاء الرأس أحدثهن حلا شيحة

صابرين تنضم لقائمة نجمات أثرن الجدل بخلع الحجاب.. شهيرة الأكثر صمودًا.. وإيمان العاصي الأسرع

نجمات أثرن الجدل بخلع الحجاب.. صابرين الأحدث.. وشهيرة وسهير رمزي على كبر.. وإيمان العاصى الأسرع

5 أسباب وراء قرار صابرين خلع الحجاب

على عكس صابرين وحلا شيحة.. نجمات متمسكات بالحجاب .. صور

ريهام سعيد لـ حلا شيحة: ماتفتيش في الدين.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد حرق طالب أسيوط المعاق.. والدته: هربنا على القاهرة بعد تهديدات البلطجية | والمجنى عليه: عذبونى بالكبشة | فيديو وصور

حقيقة القبض على حمو بيكا في أسيوط

هل يجوز عمل العمرة لأكثر من شخص في المرة الواحدة | أمين الفتوى يجيب

أخرتها العناية المركزة.. أعراض الضغط المرتفع التي كانت سبب لدخول محمد فؤاد المستشفى

نحن معك.. أول رد فعل من لاعبي الزمالك بعد أخبار الإطاحة بـ ميتشو من تدريب الفريق

حرقوه بالكبشة.. قرار عاجل من محافظ أسيوط بعد تعذيب طفل معاق في مدرسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض الممر .. أحدث ظهور لـ أحمد عز فى مؤسسة شارك البسمة مع أحمد فلوكس| صور

ظهور رومانسى | رامى مالك وحبيبته لوسى يخطفان الأنظار فى مباراة كرة سلة| صور

بـ فستان ملون.. ريا أبى راشد تستعرض أناقتها