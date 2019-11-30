بعد براءتها من سب وقذف خالد يوسف.. شاهد رد فعل رانيا يوسف

تجاهلت الفنانة رانيا يوسف حكم براءتها من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف بعد صدور حكم محكمة جنح الدقي، مع الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر.





وفي أول رد فعل لها بعد هذه الواقعة، ونشرت رانيا يوسف، مجموعة جديدة من صورها التى تم التقاطها فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى انتهى أمس.





وكان الحكم قد صدر برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي وكان المحامي أحمد بدوي، اقامة دعوى قضائية رقم 18799 لسنة 2019 جنح الدقي، وكيلًا عن المخرج خالد يوسف، يختصم فيها قناة "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة، وضيفة إحدى حلقاته، الفنانة وفاء عامر، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به.





واختصم المخرج خالد يوسف في دعواه بسمة عبدالجواد وهبة، وشهرتها بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع على قناة "القاهرة والناس"، ووفاء أحمد محمد عبدالغفار، الشهيرة بـ"وفاء عامر"، وطارق محمود عبدالفتاح نور، صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ومحمد عوض، معد البرنامج.





وأكد المخرج خالد يوسف، في دعواه أنه في رمضان الماضي، استضافت بسمة وهبة، الفنانة وفاء عامر، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.





وسألت بسمة وهبة الفنانة وفاء عامر عن مقاطع الفيديو الإباحية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب التي يظهر فيها المخرج خالد يوسف، وطلبت منها التعليق على قضية خالد يوسف.





فردت وفاء عامر خلال لقائها أنها تتمنى أن تكون تِلك الفيديوهات المنسوبة لخالد يوسف مُفبركة أو "فوتوشوب"، مضيفة أن الإنسان لا يرحم، والرحيم هو الله، في إشارة منها إلى أن رد الفعل على هذه القضية كان كبيرًا.



