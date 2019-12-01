أرعب الآلاف.. الشرطة البريطانية تكشف السر وراء صوت انفجار لندن الضخم

كشفت شرطة ميتروبوليتان السبب وراء دوي الانفجار الضخم في العاصمة البريطانية لندن.



وقالت على تويتر إن صوت الانفجار الصاخب الذي سمع في جميع أنحاء شمال لندن والمناطق المحيطة بها نتيجة "هدير صوتي صادر عن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني..لا يعد سبب للقلق".



كانت الشرطة، أكدت قبل قليل أنه لا يوجد تقارير عن وجود انفجار وأنها تتحرى الأسباب وراء صوت الانفجار. وكان صوت انفجار ضخم قد هز العاصمة البريطانية لندن.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المئات من سكان لندن أنهم سمعوا صوت انفجارا كبيرا في جميع أنحاء لندن وفي أقصى الشمال في هيرتفوردشاير.



وسمع صوت الانفجار في حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا بحسب التوقيت المحلي، وهز المنازل وأطلقت إنذارات السيارات.



وقال مركز هيرتس للإطفاء على تويتر:"نتلقى الآن عددا كبيرا من المكالمات من جميع أنحاء هيرتفوردشاير فيما يتعلق بصوت انفجار كبير..نحن نتحقق".



وكتبت ناتاشا وهي من رواد تويتر: "استيقظت للتو بسبب صوت انفجار ضخم في شمال غرب لندن. أي شخص آخر سمع ذلك؟".



وغرد آخر:"يمكن سماع طائرات الهليكوبتر الآن في شمال غرب لندن ويمكن لزوجتي سماع صفارات الإنذار أيضًا. القلق عندما يكون لديك أطفال يسمعون صوت الانفجار".



