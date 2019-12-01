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حوادث

بسبب ظاهرة جوية.. ماذا حدث على الطرق الصحراوية صباحا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:40 ص
المرور - أرشيفية
المرور - أرشيفية
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أحمد مهدي
أعادت الإدارة العامة للمرور، الحركة المرورية من جديد إلى طريقي السويس الصحراوي والكريمات الصحراوي الشرقي، وذلك عقب انقشاع الشبورة المائية.

وكانت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، في ساعات الصباح الأولى، أشارت إلى إغلاق طريقي الكريمات الصحراوي الشرقي والسويس الصحراوي، بسبب انعدام الرؤية عقب ظهور الشبورة المائية.

وقالت المصادر إن الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية وجهت للمواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

في السياق ذاته، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
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