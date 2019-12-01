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أخبار العالم

تطبيق كل ما يريده الناس.. وعود جونسون للبريطانيين إذا فاز حزبه

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
جونسون
جونسون
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وكالات
تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء مراجعة شاملة لسياسة الأمن والدفاع والسياسة الخارجية لبريطانيا، إذا فاز حزبه "المحافظين" في انتخابات الشهر الجاري، كما دعا قادة الدول الذين سيجتمعون في لندن هذا الأسبوع إلى تحديث طريقة إدارة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأوردت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن رئيس الوزراء البريطاني يريد تقييم كيفية عمل قطاع كبير من الحكومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بداية من دور القوات المسلحة والدبلوماسية البريطانية إلى الإطار القانوني لقوات الأمن في البلاد، وكيفية تطوير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب. وسيتولى مكتب جونسون في 10 داوننج ستريت الإشراف على المراجعة، وفقًا لبيان صدر في وقت مبكر من اليوم، الأحد.

وتأتي تعليقات جونسون، بعد يومين من هجوم إرهابي على جسر لندن وقبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، ومن المقرر أن تزيد حدة الجدل حول ما إذا كان المحافظون في وضع أفضل من حزب العمال للحفاظ على سلامة مواطني البلاد.

وتعهد جونسون بالفعل بوقف الإفراج التلقائي المبكر عن الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية بعد كشف النقاب عن أن المشتبه به في حادث طعن الجمعة تم الإفراج عنه بموجب إجراءات إطلاق السراح المشروط.

وتظهر العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة، التي أُجريت قبل الهجوم، أن حزب المحافظين لا يزال متقدما ولكن الفجوة تضيق مع منافسه حزب العمال.

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