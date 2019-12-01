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رياضة

كاف يكشف سر سقوط الزمالك أمام مازيمبي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:40 م
مازيمبي ضد الزمالك
مازيمبي ضد الزمالك
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إسراء أشرف
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، سر سقوط الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، على ملعب "لوبومباشي"، في مستهل مشواره بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي، إن الجناح مولوتا كابانجو قلب الطاولة على الزمالك بعدما دخل بديلًا ومهد الطريق أمام عملاق الكونغو الديمقراطية ليبدأ مشواره بثلاث نقاط مهمين.

وأضاف "كاف": "كابانجو دخل بدلًا من شيكو أوشيندي ليمهد الهدف الأول لجاكسون موليكا عند الدقيقة 60، ثم عاد ليصنع الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق لتريزور مبوتو، مرة أخرى صنع الهدف الثالث بعرضية حولها موليكا برأسه قبل النهاية بسبع دقائق".

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى، والتي تضم مازيمبي، وزيسكو يونايتد، وأول أغسطس.

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، يليه أول أغسطس ثم زيسكو يونايتد بنقطة لكل منهما، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

ومن المقرر، أن يستقبل الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى على ملعب "السلام".
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