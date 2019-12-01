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أخبار العالم

تصريح خطير لوزير الدفاع الإسرائيلي بشأن إيران

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:07 م
نتنياهو رئيس الحكومة
نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ونظيره روحاني
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محمد علي
صرح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بأنه طلب من المسئولين بتغيير سياساتهم ، ليكون هدفها الأول هو إزالة النفوذ الإيراني من سوريا ، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكر تقرير على القناة 11 الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي سيستهدف منشآت إيرانية، داخل سوريا وخارجها"، وذلك على ضوء توسيع سياسة مهاجمة المنشآت الإيرانية من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق أخرى خارج سوريا أيضًا.

وحذر بينيت من أنه إذا لم تقم إسرائيل و"بشكل لا لبس فيه" بهزيمة العمليات الإيرانية في سوريا، فـ"ستصبح سوريا شبيهة بلبنان جديد يضم تنظيما آخر مثل حزب الله الإرهابي".

ولفت بينيت إلى إن : "الضربات الإسرائيلية لا تتعدى كونها ضربات جراحية لتصحيح الأمور".
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