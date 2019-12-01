بعد موافقة البرلمان العراقي عليها.. نص استقالة عادل عبدالمهدي من رئاسة الحكومة

نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، نص استقالة رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي.





وقبل قليل، وافق البرلمان العراقي على استقالة عادل عبد المهدي استنادا إلى المادة 75 من الدستور.





وبدوره، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد علي الحلبوسي، أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة ٧٦ من الدستور.





وكانت الحكومة العراقية قد وافقت، أمس السبت، على استقالة رئيس الوزراء، لكن الاحتجاجات تواصلت.



