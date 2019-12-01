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أخبار العالم

بعد موافقة البرلمان العراقي عليها.. نص استقالة عادل عبدالمهدي من رئاسة الحكومة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:28 م
نص استقالة رئيس الحكومة
نص استقالة رئيس الحكومة العراقي عادل عبدالمهدي
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دعاء أبوهشيمة
نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، نص استقالة رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي. 

وقبل قليل، وافق البرلمان العراقي على استقالة عادل عبد المهدي استنادا إلى المادة 75 من الدستور. 

وبدوره، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد علي الحلبوسي، أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة ٧٦ من الدستور.

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت، أمس السبت، على استقالة رئيس الوزراء، لكن الاحتجاجات تواصلت.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبد المهدي، لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد غدا، الأحد، لتكون الاستقالة رسمية.
بعد موافقة البرلمان العراقي عليها.. نص استقالة عادل عبدالمهدي من رئاسة الحكومة
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