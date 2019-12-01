لا وقت للراحة.. مران قوي لـ فريق الأهلي صباح اليوم بالتتش

حالة من النشاط شهدها مران الفريق الاول بالنادي الأهلي على ملعب استاد التتش قبل الدخول في معسكرا مغلقا غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.ونشر الحساب الرسمي لـ الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور لـ مران الفريق اليوم حيث ظهر في الصور صوره لـ حديث خاص بين رينيه فايلر المدير الفني للفريق و سيد عبدالحفيظ مدير الكرةوعلق :" مختار التتش..◾️لا وقت للراحة! "كما نشر شريف اكرامي حارس مرمى الفريق عدد من الصور له خلال المرانوكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد العودة من تونسوخسر الفريق الأحمر من النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.ومن المقرر ان يمنح المدير الفني رينيه فايلر بعض اللاعبين المشاركة أساسيًا في مواجهة بني سويف