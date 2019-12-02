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برلمان

طلب إحاطة لوزير التموين بشأن عدم صرف معاش "تكافل وكرامة" لعدد من الأسر المستحقة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
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معتز الخصوصى
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التضامن بشأن عدم صرف معاش "تكافل وكرامة" لعدد من الأسرة المستحقة له.

وطالب عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزير التضامن بسرعة صرف معاش "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة له، على أن يحرم منه غير المستحقين لهذا المعاش، قائلا" الناس تعبانة ومش عارفة تعيش".

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن كبار السن ممن يعانون مشاكل صحية يتم حرمانهم من الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، حيث إنهم يحصلون عليه فقط فى حدود معينة، مطالبا بضرورة أن يستوعب معاش "تكافل وكرامة" كل الفئات ولايحرم أى فنة منه.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان في جلسته العامة، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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