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منوعات

في البلاك فرايدي.. عرض تابوت توت عنخ آمون للبيع بـ 300 ألف جنيه على الانترنت | صور

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
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300 ألف جنيه وهو الثمن الذي عرض به تابوت طبق الأصل للملك توت عنخ امون، عبر إحدى صفحات التسويق بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أصيب متصفحو ومتسوقو مواقع التواصل الاجتماعي بالذهول بعد رؤيتهم سعر التابوت الفرعوني الذهبي الذي وصل سعره إلى 380 ألف جنيه قبل أن يخفض سعره إلى 300 ألف جنيه بمناسبة البلاك فرايدي لمدة 72 ساعة قبل أن ينتهي العرض.

وأثار التابوت الفرعوني إعجاب رواد التواصل لشكله الجميل والمتقن، متعجبين من سعره الزهيد للغاية.

وسخر أحد رواد التواصل من سعر التابوت قائلًا " السعر ده فاضي ولا مليان ؟عشان كان سعره 380000 ونزل 304000 عرض جميل جدا"، وعلق آخر قائلًا "معلش هو التمن زى ما انا ما قريت ولو صح الفايدة إيه من التابوت للعلم فقط".

وأوضحت صفحة التسوق أن التابوت صناعة مصرية مئة في المئة وأنه صمم كنسخة طبق الأصل من التابوت الأصلي لتوت عنخ آمون، ومصنوع من أجود خامات النحاس.

وبمتابعة تعليقات الرواد عبر صفحة التسوق تبين أن هناك البعض يريد شراء كميات من هذا التابوت بسبب شكله الملفت والجميل.
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