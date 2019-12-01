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رياضة

قبل مواجهة بني سويف.. الأهلي يستعد لمواجهة الكأس بهذه الطريقة.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:36 م
مران الاهلي
مران الاهلي
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مصطفى كرم
نشرت الصفحة الرسمية لنادي الاهلي عبر تويتر فيديو لمران فريق النادي الاهلي بملعب التيتش استعدادا لمواجهة فريق بني سويف في اطار مواجهات كأس مصر.

وظهر فايلر وهو يعطي لاعبي الاهلي تعليمات بالفيديو اثناء التمارين وعلقت صفحة الاهلي علي الفيديو قائلة "التتش.

مران الفريق اليوم ‎#يلا_يا_أهلي".

ولقي الفيديو ردود واسعة من جمهور الاهلي وجاءت التعليقات بين "‏‎اهلاوى ارفع راسك فوق" و"‏‎بتوفيق انشاء الله" و"‏‎ابطال افريقيا" و"‏‎عاش الوحوش شرفتونا".

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وكان الأهلي استأنف تدريباته صباح اليوم "الأحد" بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، السبت، بعد العودة من تونس.

وخسر الفريق الأحمر من النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يمنح المدير الفني رينيه فايلر بعض اللاعبين المشاركة أساسيًا في مواجهة بني سويف.
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