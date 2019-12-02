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برلمان

لـ تخفيض سعر الدولار.. برلماني يطالب بالتوسع في إعداد معارض دولية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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حسن رضوان
طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة إعداد 4 معارض دولية في العام الواحد في جميع المجالات لزيادة نسبة الصادرات إلى الخارج فضلا عن توفير العملة الصعبة.

وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التوسع في إعداد معارض دولية يساهم في زيادة المبيعات المنتجات حول العالم حيث إن هذه المعارض يشترك فيها العديد من الدول حول العالم، مما ينتج عنها تخفيض في سعر الدولار، الذي ينعكس على انخفاض أسعار الخشب والمنتجات في السوق.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن جميع دول العالم تتجه إلى إعداد معارض دولية لعرض المنتجات الخاصة بهم حول العالم ، مؤكدًا أن من أبرز هذه الدول الصين التي تتميز بانخفاض أسعار منتجاتها.

يأتي ذلك بعد أن قام وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بزيارة إلى شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لبحث سبل التعاون المشترك.

تفقد الوفد كافة خطوط الإنتاج والعنابر بمصانع الشركتين، برفقة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، وقيادات شركتي النصر والهندسية، وذلك للوقوف على حالة المصانع والمعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة.

وشهدت الجولة تفقد معرض المنتجات السابقة لشركة النصر، وكذلك معرض لمنتجات الشركة الهندسية.

وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات للعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في ظل اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالإتجاه نحو تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بالنظر إلى أنها تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم.

ومن المقرر أن يعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع وفد شركة دونج فينج الصينية لاستعراض نتائج الزيارة واستكمال المفاوضات الجارية للتعاون المشترك في إنتاج السيارات الكهربائية.

يشار إلى أن وزير قطاع الأعمال العام، قام سبتمبر الماضي بزيارة الصين لبحث التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر.
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