سلة الأهلي تقسو على الزمالك .. كبار وصغار

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق الزمالك في ذهاب تحديد الفريق صاحب المركز الثالث والرابع ببطولة دوري المرتبط بالمحترفين.



المباراة أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها الفريق أداء مميزا وحقق الفوز بنتيجة 91-81.



ولم يتوقف الفوز والسيطرة الحمراء علي الفريق الأول ولكنه وصل الي فريق الناشئين .



وفاز فريق ناشئين 18 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي على حساب نظيره فريق الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد في لقاء الذهاب لتحديد المركز الثالث والرابع بدوري المرتبط للمحترفين.



وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وقدم خلال الفريق عرضا قويا ونجح في الفوز بنتيجة 66-41 ، مواصلا عروضه القوية التي يحققها منذ بداية الموسم.