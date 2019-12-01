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رياضة

اخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 1-12-2019.. شكوى للكاف ضد التحكيم.. ومشاركة كهربا في أفريقيا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:05 م
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 1 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

- الأهلي ينفي مقولة بنكسب بالحكام.. تطبيق تقنية الـ VAR طلب الإدارة في شكواه لـ كاف
أعلن النادي الأهلي، تقدمه رسميًا بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها مسابقات الـ كاف، خاصة ما جرى من الحكم البتسواني "جوشوا بوندو" الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس.

- حقيقة مشاركة كهربا مع النادي الأهلي في دور المجموعات إفريقيًا
كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن إمكانية مشاركة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب نادى الزمالك السابق فى دورى أبطال إفريقيا.

- سقوط الأهلي والزمالك | أبرز ظواهر الجولة الأولى لدور المجموعات بأبطال أفريقيا
أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث شارك بها 16 فريقا مقسمة على 4 مجموعات من ضمنها الأهلي والزمالك.

- شرط وحيد يفصل نجم وسط الأهلي عن الانضمام لـ الاتحاد السكندري في يناير
أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري عن أول صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

-لا وقت للراحة.. مران قوي لـ فريق الأهلي صباح اليوم بالتتش
حالة من النشاط شهدها مران الفريق الاول بالنادي الأهلي على ملعب استاد التتش قبل الدخول في معسكرا مغلقا غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

- 4 طلبات للأهلي في شكواه للاتحاد الأفريقي ضد التحكيم
أعلن النادي الأهلي تقدمه رسميًا بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها مسابقات الـ كاف، خاصة ما جرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس.

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