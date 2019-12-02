الجامعات اليوم.. الأزهر تنشر أسماء المقبولين في المدينة.. المنصورة تجري إخلاء طارئا ومكافحة حريق.. ندوة مناهضة العنف ضد المرأة في الفيوم

الجامعات اليوم

أسماء طلاب كليات بجامعة الأزهر تم قبولهم في المدينة الجامعية

مؤتمر دولي للقطاع الطبي بجامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة

جامعة سوهاج تكرم نقيب الإعلاميين في ندوتها التثقيفية

تحقيق الذات والتعرف على الشخصية .. ندوة في كلية الآداب

كلية التمريض بجامعة المنصورة تجري إخلاء طارئا ومكافحة حريق

حقوق أسوان تنظم احتفالية لتنصيب اتحاد الطلاب الجديد



شهدت الجامعات المصرية، أمس الأحد، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.



أعلنت جامعة الأزهر بدء التسكين في المدن الجامعية بالقاهرة، اعتبارا من اليوم بنين وبنات للمقبولين من الطلاب المستجدين، الذين انطبقت عليهم الشروط للسكن بالمدن.



وأوضحت الجامعة أن أسماء المقبولين تم إعلانها اليوم بالمدينة الجامعية، ونشرت صفحة المركز الإعلامي على فيسبوك، أسماء المقبولين من كليات : الهندسة، والتربية، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والشريعة والقانون، والدعوة، دراسات إسلامية، تجارة، زراعة.



كما افتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فعاليات المؤتمر الدولي المشترك لكليات طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة والذي أقيم بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة تحت عنوان (نحو مجتمع صحي).



وقال الدكتور محمود صديق عميد كلية الطب بنين ورئيس المؤتمر، ونائب رئيس الجامعة للوجه القبلي إن المؤتمر أقيم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.



ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام بقاعة الأزهر للمؤتمرات ويتضمن عدة محاور تتمثل في تعزيز استراتيجيات التعليم الطبي والبحث العلمي من حيث الأخلاقيات، وطب الطوارئ، وتشوهات الأطفال، والسمنة كمرض العصر، والطب الشخصي من حيث التأثير البيئي والجيني.



وكرمت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، اليوم، الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلامين من خلال فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها المركز الإعلامي تحت عنوان "مؤسسات الدولة ودورها في توعية الشباب لمجابهة فكر وأكاذيب الإعلام المعادي".



وأكد طارق سعدة في كلمته أن مصر تواجه حربًا إعلامية شرسة منذ أقدم العصور، التي هدفت إلى إثارة الفتنة وإحداث بلبلة فى أوساط الرأى العام من خلال العديد من الفضائيات والمنصات الإلكترونية وغيرها لبث الشائعات والأكاذيب، وخاصة ما تسمى بحروب الجيل الرابع التي تستخدم الإعلام والشائعات لاختراق وإضعاف المجتمعات وإحداث الفتن والتحريض لتكوين رأى عام فى اتجاه مناهض لسياسات ومؤسسات الدولة وإنجازاتها، وهو ما يحاول الإعلام المضاد التعويل عليه، مشيرًا إلى أن مواجهة الإعلام المضاد لمصر واجب وطنى لابد من التزام الجميع بمراعاته والذي لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب لما ينطوى عليه من آثار وانعكاسات سلبية على المجتمع والأمن القومى.



ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب جامعة الفيوم، ندوة عن تحقيق الذات والتعرف على الشخصية، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.



وحاضر في الندوة، الدكتور طارق عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتورة امل يوسف مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .



ونظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ندوة توعوية حول مناهضة العنف ضد المرأة .



حضر الندوة، الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسبة ليلى قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم والدكتور بهاء شوكت مستشار المجلس القومي للمرأة.



كما نفذت كلية التمريض بجامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية اليوم الاحد محاكاة لتجربة إخلاء آمن ومكافحة حريق في أحد مباني الكلية لتدريب العاملين والطلاب على الآلية الصحيحة للتعامل حال حدوث طارئ ومكافحة الحرائق والاخلاء الآمن وتطبيق ذلك عمليا. كما تم تطبيق محاولة اخلاء حالات مرضية وأطفال في إطار استعدادات الكلية للحصول على الجودة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وتواصل مختلف كليات جامعة أسوان تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والفنية والترفيهية لإستثمار المقومات والإمكانيات التي تمتلكها هذه الصروح الجامعية في تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بالجودة العالية المطلوبة.



ونظمت في هذا الإطار كلية الحقوق بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة إحتفالية خاصة بمناسبة تنصيب اتحاد الطلاب الجديد حضرها الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ، بجانب العديد من رجال القضاء المستشار شافعي صالح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار تهامي سيد عمر رئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان والمستشار ياسر عبد الظاهر نائب رئيس مجلس الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة، وأيضًا الدكتور أيمن عبدالغفار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسين عبيد عون الله أستاذ مساعد الشريعة بالكلية، بجانب أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.