بالأحذية | متظاهرون في العراق يطاردون معممين موالين لـ إيران| فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهروب ملالي معممين من المتظاهرين العراقيين في محافظة بابل.
وجاء ذلك في إطار التظاهرات العارمة التي يشهدها العراق ضد النفوذ الإيراني في البلاد تحت الغطاء المذهبي الشيعي، وكل الموالين له.
وقال رواد الموقع إن المتظاهرين طاردوا "المعممين" بالأحذية، إلا أن المقطع لا يظهر ذلك بشكل واضح.
وتتواصل التظاهرات العراقية ضد التدخل الإيراني وفساد السلطة الحاكمة.
وأضرم المحتجون العراقيون النار في ممثليات إيرانية ومقر القنصلية الإيرانية في كربلاء والنجف أكثر من مرة.
وجاء ذلك في إطار التظاهرات العارمة التي يشهدها العراق ضد النفوذ الإيراني في البلاد تحت الغطاء المذهبي الشيعي، وكل الموالين له.
وقال رواد الموقع إن المتظاهرين طاردوا "المعممين" بالأحذية، إلا أن المقطع لا يظهر ذلك بشكل واضح.
وتتواصل التظاهرات العراقية ضد التدخل الإيراني وفساد السلطة الحاكمة.
وأضرم المحتجون العراقيون النار في ممثليات إيرانية ومقر القنصلية الإيرانية في كربلاء والنجف أكثر من مرة.
المعممون يهربون والمتظاهرين يلاحقونهم بالاحذية في بابل العراقية— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 1, 2019
فيديو يعبر عن ماذا يحدث في العراق الان pic.twitter.com/xaFhnjzFU3