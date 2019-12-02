بالأحذية | متظاهرون في العراق يطاردون معممين موالين لـ إيران| فيديو

المعممون يهربون والمتظاهرين يلاحقونهم بالاحذية في بابل العراقية

فيديو يعبر عن ماذا يحدث في العراق الان pic.twitter.com/xaFhnjzFU3 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 1, 2019

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهروب ملالي معممين من المتظاهرين العراقيين في محافظة بابل.وجاء ذلك في إطار التظاهرات العارمة التي يشهدها العراق ضد النفوذ الإيراني في البلاد تحت الغطاء المذهبي الشيعي، وكل الموالين له.وقال رواد الموقع إن المتظاهرين طاردوا "المعممين" بالأحذية، إلا أن المقطع لا يظهر ذلك بشكل واضح.وتتواصل التظاهرات العراقية ضد التدخل الإيراني وفساد السلطة الحاكمة.وأضرم المحتجون العراقيون النار في ممثليات إيرانية ومقر القنصلية الإيرانية في كربلاء والنجف أكثر من مرة.