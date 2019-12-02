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أخبار العالم

بالأحذية | متظاهرون في العراق يطاردون معممين موالين لـ إيران| فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:09 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهروب ملالي معممين من المتظاهرين العراقيين في محافظة بابل.

وجاء ذلك في إطار التظاهرات العارمة التي يشهدها العراق ضد النفوذ الإيراني في البلاد تحت الغطاء المذهبي الشيعي، وكل الموالين له.

وقال رواد الموقع إن المتظاهرين طاردوا "المعممين" بالأحذية، إلا أن المقطع لا يظهر ذلك بشكل واضح.

وتتواصل التظاهرات العراقية ضد التدخل الإيراني وفساد السلطة الحاكمة.

وأضرم المحتجون العراقيون النار في ممثليات إيرانية ومقر القنصلية الإيرانية في كربلاء والنجف أكثر من مرة.


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