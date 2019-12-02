هل تأثم من تخلع النقاب؟.. الإفتاء تجيب

هل تأثم من تخلع النقاب؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب».
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، إن النقاب على قول جمهور الفقهاء ليس بفرض ولكنه فضيلة.
وأوضح « شلبي» فى إجابته أن من تقوم بخلع النقاب لا إثم عليها ولا بأس من ارتدائه لمن أرادت؛ فلا يوجد من يمنع من ذلك.
أمين الفتوى يوضح حكم خلع النقاب
قال أحمد ممدوح ، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب .
وأضاف - خلال إجابته على سؤال ورد اليه عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن حكم خلع النقاب ؟-، أن من كانت ترتدي النقاب ثم خلعته عليها أن تلتزم بهيئة الحجاب من ستر باقي البدن غير الكفين والقدمين وذلك عند أبي حنيفة فلا حرمه عليها فى ذلك، لأن تغطية الوجه ليست واجبة وفق ما هو عليه جمهور العلماء.
حكم خلع النقاب أمام الأقارب الرجال
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «ما حكم خلع النقاب أمام الأقارب ؟»، أن خلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب.
وأكد للمتسائلة التي ترتدي النقاب ولكنها تخلعه أمام أقاربها الرجال، أنه يجوز لها ذلك ولكن عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي.
حكم خلع النقاب لمن تعاني ضيقا في التنفس
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب، مشيرا إلى أن من خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.
وأضاف عاشور، فى لقائه ببرنامج فتاوى الناس، فى إجابته على سؤال «هل يجوز خلع النقاب فى حالة إذا كنت أشعر بضيق فى التنفس؟»، أن دار الإفتاء المصرية ترى أن النقاب ليس فرضا أو واجبا فيجوز أن تخلعيه طالما تشعرين بضيق فى التنفس.
وأشار إلى أن النقاب عند العرب عادة ولذلك خلعه ليس حرامًا.
هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها؟
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز للمنتقبة كشف وجهها أمام خطيبها بعد إتمام الخطوبة طالما أنها في مأمن.
وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال: "هل يجوز للمنتقبة الجلوس مع خطيبها بدون نقاب بعد إتمام الخطبة وكم عدد المرات المباحة لكشف الوجه قبل الخطبة" ؟ قائلا: يحق للخاطب الجلوس مع خطيبته المنتقبة بدون نقاب طوال فترة الخطبة، لأن بعض الشباب يشكو من أنه فوجئ بعد الزواج بأن شكل زوجته مختلف تماما عن فترة الخطوبة وهو ما يتسبب في حدوث المشاكل الزوجية والأسرية بعد ذلك، وقد يصل الأمر للطلاق.
وأوضح أمين الفتوى: أنه لا يوجد عدد محدد لمرات كشف الوجه قبل إتمام الخطبة بل يجب أن يرى الخاطب وجه خطيبته المنتقبة أكثر من مرة حتى يتأكد أنها هي التي يفضلها أو يستحسنها.
هل يجوز خلع النقاب أمام خطيب ابنتي؟
خطيب ابنتي ينزع النقاب عني ويقبل رأسي ويدي، ويقول لي أنت حرمتك عليَّ كحرمة أمي وأختي فما حكم ذلك؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، وذلك خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع يوتيوب.
وأجاب شلبي، قائلًا: "إنه لا يجوز خلع النقاب أمام خطيب ابنتك حتى يعقد قرانه عليها، وبعدها يحل لك خلع النقاب أمامه وليس ذلك إلزامًا عليكي ولكن من باب التراحم".
وأوضح "أما عن نزع النقاب عنك، وتقبيل يديك ورأسك واحتضانك، وقوله حرمتك عليَّ كرحمة أمي واختي، فهذا كلام فاضي، وجرأة زائدة لا يجوز ذلك".
وأشار إلى أنه يجوز أن تخلعى النقاب أمامه بعد كتب كتابه على ابنتك، أما قبل ذلك فلا يصح، ومسألة أن يقبل يديكي أو رأسك من باب المودة والشفقة والرحمة فلا يجوز قبل كتب الكتاب لأنه بعد كتب كتابه على ابنتك صرتي محرمة عليه مثل أمه تماما.
الإفتاء: خلع النقاب ليس حراما
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب، مشيرا إلى أن من خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.
وأضاف "عثمان"، في إجابته على سؤال «هل خلع النقاب بعد ارتدائه حرام؟»، أن خلع النقاب ليس حرامًا لأن ارتداءه ليس واجبًا، لأن تغطية الوجبة ليست واجبة، فيكون حرامًا عندما يكون واجبًا.
وأشار إلى أن المفتى به فى دار الإفتاء المصرية، أن النقاب عادة عند العرب ولذلك خلعه ليس حرامًا
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، إن النقاب على قول جمهور الفقهاء ليس بفرض ولكنه فضيلة.
وأوضح « شلبي» فى إجابته أن من تقوم بخلع النقاب لا إثم عليها ولا بأس من ارتدائه لمن أرادت؛ فلا يوجد من يمنع من ذلك.
أمين الفتوى يوضح حكم خلع النقاب
قال أحمد ممدوح ، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب .
وأضاف - خلال إجابته على سؤال ورد اليه عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن حكم خلع النقاب ؟-، أن من كانت ترتدي النقاب ثم خلعته عليها أن تلتزم بهيئة الحجاب من ستر باقي البدن غير الكفين والقدمين وذلك عند أبي حنيفة فلا حرمه عليها فى ذلك، لأن تغطية الوجه ليست واجبة وفق ما هو عليه جمهور العلماء.
حكم خلع النقاب أمام الأقارب الرجال
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «ما حكم خلع النقاب أمام الأقارب ؟»، أن خلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب.
وأكد للمتسائلة التي ترتدي النقاب ولكنها تخلعه أمام أقاربها الرجال، أنه يجوز لها ذلك ولكن عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي.
حكم خلع النقاب لمن تعاني ضيقا في التنفس
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب، مشيرا إلى أن من خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.
وأضاف عاشور، فى لقائه ببرنامج فتاوى الناس، فى إجابته على سؤال «هل يجوز خلع النقاب فى حالة إذا كنت أشعر بضيق فى التنفس؟»، أن دار الإفتاء المصرية ترى أن النقاب ليس فرضا أو واجبا فيجوز أن تخلعيه طالما تشعرين بضيق فى التنفس.
وأشار إلى أن النقاب عند العرب عادة ولذلك خلعه ليس حرامًا.
هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها؟
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز للمنتقبة كشف وجهها أمام خطيبها بعد إتمام الخطوبة طالما أنها في مأمن.
وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال: "هل يجوز للمنتقبة الجلوس مع خطيبها بدون نقاب بعد إتمام الخطبة وكم عدد المرات المباحة لكشف الوجه قبل الخطبة" ؟ قائلا: يحق للخاطب الجلوس مع خطيبته المنتقبة بدون نقاب طوال فترة الخطبة، لأن بعض الشباب يشكو من أنه فوجئ بعد الزواج بأن شكل زوجته مختلف تماما عن فترة الخطوبة وهو ما يتسبب في حدوث المشاكل الزوجية والأسرية بعد ذلك، وقد يصل الأمر للطلاق.
وأوضح أمين الفتوى: أنه لا يوجد عدد محدد لمرات كشف الوجه قبل إتمام الخطبة بل يجب أن يرى الخاطب وجه خطيبته المنتقبة أكثر من مرة حتى يتأكد أنها هي التي يفضلها أو يستحسنها.
هل يجوز خلع النقاب أمام خطيب ابنتي؟
خطيب ابنتي ينزع النقاب عني ويقبل رأسي ويدي، ويقول لي أنت حرمتك عليَّ كحرمة أمي وأختي فما حكم ذلك؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، وذلك خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع يوتيوب.
وأجاب شلبي، قائلًا: "إنه لا يجوز خلع النقاب أمام خطيب ابنتك حتى يعقد قرانه عليها، وبعدها يحل لك خلع النقاب أمامه وليس ذلك إلزامًا عليكي ولكن من باب التراحم".
وأوضح "أما عن نزع النقاب عنك، وتقبيل يديك ورأسك واحتضانك، وقوله حرمتك عليَّ كرحمة أمي واختي، فهذا كلام فاضي، وجرأة زائدة لا يجوز ذلك".
وأشار إلى أنه يجوز أن تخلعى النقاب أمامه بعد كتب كتابه على ابنتك، أما قبل ذلك فلا يصح، ومسألة أن يقبل يديكي أو رأسك من باب المودة والشفقة والرحمة فلا يجوز قبل كتب الكتاب لأنه بعد كتب كتابه على ابنتك صرتي محرمة عليه مثل أمه تماما.
الإفتاء: خلع النقاب ليس حراما
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب، مشيرا إلى أن من خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.
وأضاف "عثمان"، في إجابته على سؤال «هل خلع النقاب بعد ارتدائه حرام؟»، أن خلع النقاب ليس حرامًا لأن ارتداءه ليس واجبًا، لأن تغطية الوجبة ليست واجبة، فيكون حرامًا عندما يكون واجبًا.
وأشار إلى أن المفتى به فى دار الإفتاء المصرية، أن النقاب عادة عند العرب ولذلك خلعه ليس حرامًا