خليجي 24.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الإثنين، إقامة منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" والتي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة" حتى 8 ديسمبر المقبل.



وجاءت مواعيد مباريات كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة كالتالي:



قطر X الإمارات



يستقبل المنتخب القطري نظيره الإماراتي في تمام الرابعة والنصف مساءً، على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، وتُنقل المباراة عبر قناتي "بي إن سبورتس، وبي إن سبورتس 1".



اليمن X العراق



يحل المنتخب العراقي ضيفًا على نظيره اليمني في الرابعة والنصف مساءً، باستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، وتُنقل المباراة عبر قناتي الكأس 2، وبي إن سبورتس 2".



الكويت X البحرين



يستضيف منتخب الكويت نظيره البحريني، في تمام السابعة مساءً، على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.



عمان X السعودية



يحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره العماني، في تمام السابعة مساءً، باستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، وتُنقل المباراة عبر قناتي الكأس 2، وبي إن سبورتس 2".