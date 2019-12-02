العقاب الذهبى تصل فتحة جناحيه الى مترين وربع المتر .. فيديو

قال هانى زكريا، أحد مربى الطيور الجارحة، إنه يحب تربية الطيور والاهتمام بها حتى تطور الأمر إلى رعاية الطيور الجارحة مثل النسور والصقور والعقبان وغيرها، لافتا الى ان اغلب الطيور التى تعتني بها تكون من خلال عمليات الإنقاذ .



وأضاف هانى زكريا، من خلال حواره ببرنامج " صباح الورد " المذاع على فضائية " TEN " أن من أولوياتنا الاهتمام والرعاية لهذه الطيور وتوفير الحماية لها وفى نفس الوقت الاستمتاع بهذه الهواية الممتعة فى تربية الطيور الجارحة والعلاقة الجميلة المتبادلة بيننا .



وأشار مربي الطيور الجارحة، إلى ان عند التأكد من سلامة صحة الطائر يتم إطلاقه من جديد للتعامل مع البيئة،لافتا إلى أن حجم " العقبان " وهو نوع من أنواع الطيور الجارحة أكبر من الصقور ويعد رمز الشعوب ،مضيفا أن الصفة التشريحية للعقبان فى ريش الدماغ والرقبة عكس النسور.



وأوضح مربى الطيور الجارحة، أن فتحة العقاب الذهبي بين جناحيه الاثنين عند الطير تصل الى 2 متر وربع ، مؤكدا أن العقبان اغلبها مهاجرة خارج مصر الا فى منطقة ساحل البحر الأحمر نوع واحد من العقبان يصطاد السمك ويتغذى عليها .



وتابع مربى الطيور الجارحة، أن الجوارح بوجه عام تركز على كل شئ حولها ويمكن ان ترى ما لا يمكننا رؤيته فلابد من وضع ماسك لتشعر بالاطمئنان والهدوء أكثر، مشيرا إلى ان العلاقة بين الانسان و الطيور الجارحة مقيمة على المصلحة رغم وجود الود بيننا فهو يحتاج أن يتغذى من خلال تعاليمه صايحه معينة كصوت صفارة مثلا وهى علاقة لموعد الطعام .



وذكر : ان الطيور الجارحة تتغذى على كل انواع الطيور مثل السمان والحمام الى جانب القوارض والأرانب ايضا، مؤكدا أن الصقر المصرى يسمى " الصقر البلدي " يعيش فى مصر بين الناس ولكن حجمه اقل من المتعارف عليه .