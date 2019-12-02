7 دول عربية في الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

تفتتح وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الاولى من مهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة والتى يراسها الدكتور علاء عبد العزيز سليمان مدرس الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، والدكتور اشرف زكي رئيس اكاديمية الفنون.



وتحتفي الدورة الأولى بالمخرج الكبير جلال الشرقاوى، بمشاركة 7 دول هى مصر ، الاردن ، المغرب ، السعودية ، الكويت ، سلطنة عمان ولبنان وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 3 ديسمبر بمكتبة الاسكندرية.



وخلال حفل الافتتاح الذى يخرجه الفنان سامح بسيونى تكرم وزير الثقافة خمسة شخصيات ساهمت فى اثراء مجال المسرح فى مصر والوطن العربى هم محمد صبحي ، خالد النبوي ، داوود حسين ( الكويت )، الدكتور حسن عطية ، والدكتور عصام احمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.



يذكر ان الدورة الاولى من مهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تقام بمشاركة 7 دول عربية هى مصر ويمثلها كل من قسم دراما ونقد بجامعة عين شمس " مسرحية اصحاب السعادة " - المعهد العالي للفنون المسرحية " مسرحية الوحوش الزجاجية " ، الجامعة الأمريكية " مسرحية إصابات شنيعة " ، المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية " مسرحية جبر الخواطر " ، الأردن ويمثلها قسم الفنون المسرحية بالجامعة الأردنية " مسرحية بَر ، المغرب ويمثلها فرقة الدراسات العليا ماستر المسرح وفنون الفرجة في الكلية المتعددة التخصصات في الرشيدية " مسرحية هناء ".



أما السعودية فيمثلها نادي المسرح بجامعة الملك عبد العزيز " مسرحية العاصفة "، الكويت ويمثلها فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية " مسرحية الخروج إلى الحياة"، سلطنة عمان ويمثلها جماعة المسرح بكلية العلوم التطبيقية بصلالة " مسرحية موشكا "، ولبنان مسرحية الديكتاتور ، كما تستضيف مجموعة من المتخصصين العرب هم الدكتور محمد حسنى الحاج (لبنان)، الدكتور رامي نجيب فرح حداد - ، الفنان الكبير حسين الخطيب - الدكتور عمر نقرش (الأردن)، الدكتور هشام بن عيسى (تونس)، الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله (الإمارات)، الدكتور سامي الجمعان (السعودية)، الدكتور أسامة خالد المسباح - الدكتور جمال الشايجي (الكويت).