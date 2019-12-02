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مرأة

لحماية الطفل من الإصابة بـ الجديري المائي .. إليك هذه النصائح

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:04 م
الجديري المائي
الجديري المائي
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هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادي، أخصائي الطب البديل، إن الجديري المائي من أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال، وبالأخص في المدارس والحضانات لأنه مرض معدٍ، حيث إن الأطفال المصابين بـ الجديري المائي، يظهر عليهم طفح جلدي وحكة في جميع أنحاء الجسم وأعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

وأضاف النادي، أن قد تكون أعراضه أخطر بالنسبة للأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة، فيجب أن يبقى الطفل المصاب في المنزل لأخذ الراحة الكافية حتى يزول الطفح الجلدي، وأفضل طريقة لمنع الإصابة به هو أخذ التطعيمات الخاصة بالجديري المائي.

ونصح استشارى الطب البديل، للحد من انتشار العدوى والإصابة بالجدرى المائى هو من خلال أخذ التطعيم اللازم في الوقت المناسب، وهو في العمر ما بين 12 إلى 15 شهرًا.

ثم أخذ التطعيم الداعم، في العمر ما بين 4 إلى 6 سنوات ، لأن الجديري المائي من السهل أن ينتقل من طفل لآخر، إذا كان هناك اتصال بملامسة أو استعمال لأغراض المصاب، وتكون شدة العدوى أقوى بكثير من الشخص المصاب.
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