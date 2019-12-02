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اقتصاد

يواصل التراجع .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2019

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:57 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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آية الجارحي
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2019 في مصر،انخفاضا طفيفا ،حيث سجلت انخفاضا نحو جنيهين للجرام خلال تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 654 جنيها بعد أن كان 657 الاثنين الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


أسعار الذهب اليوم في مصر
https://www.elbalad.news/4079500

اسعار الذهب عيار 21
سجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 654 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 747 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 654 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 561 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 436 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر اوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 23,245 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5,232 جنيه

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 747,429 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة اسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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