بسبب هذا الإنكار.. دعوات تطالب بوريس جونسون بتحدى ترامب خلال قمة الناتو

حث 350 شخصًا من كبار الباحثين في مجال المناخ، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على تحدى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بقوة بشأن إنكاره "الخطير" و "غير المسئول" لمخاطر تغير المناخ، وذلك خلال زيارة الأخير للمملكة المتحدة لحضور قمة الناتو.



ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وُضِع رئيس الوزراء تحت ضغط أكبر بسبب موقفه من الاحتباس الحراري، حيث قال كبار الأكاديميين المشاركين في أبحاث المناخ إنه يجب عليه محاولة إقناع ترامب باتخاذ إجراءات محلية ودولية قوية.



وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون - الذي رفض المشاركة في أول مناظرة عامة حول المناخ فى إطار الانتخابات العامة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي - سيلتقي ترامب خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام لحضور اجتماع قادة الناتو.



وفي خطاب موجه إلى جونسون، قال الأكاديميون إن إنكار ترامب "غير العلمي" لمخاطر تغير المناخ يضر بالأرواح، ويجعل العالم مكانًا أكثر خطورة ويهدد ازدهار وسلامة أجيال المستقبل.



وأضافوا: "ندعوكم إلى تحدي الرئيس ترامب بشأن نهجه غير المسئول تجاه تغير المناخ، والسعي لإقناعه باتخاذ إجراءات محلية قوية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والانضمام إلى العمل الدولي المنسق بما في ذلك اتفاق باريس".



جدير بالذكر أن المملكة المتحدة ستستضيف قمة المناخ الكبرى للأمم المتحدة العام المقبل، والتي تعد مهمة للغاية للجهود الدولية لتجنب تغير المناخ.



وكانت أمريكا أعلنت في 4 نوفمبر الماضي، عن بدء الانسحاب الرسمي لها من اتفاق باريس حول المناخ.



يأتي ذلك بالرغم من الانتقادات الدولية الواسعة لهذه الخطوة، فضلًا عن تجاهل دبلوماسيين أمريكيين هذا الانسحاب، معلنين بقاء مشاركتهم في المفاوضات لمدة عام.