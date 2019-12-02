مستشفى العباسية: أفلام عادل إمام نقلت صورة مغلوطة عن المرضى

قال الكابتن مجدي حسن، المشرف على النشاط الرياضي بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، إن الصورة الإعلامية التي قدمت عن المريض النفسي ظلمته، حيث تناولت السينما والمسرحيات والمسلسلات المريض النفسي بصورة ساخرة، وكوميدية.



وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن الصورة التي نقلها فيلم "خلي بالك من عقلك" للفنان عادل إمام عن المرضى النفسيين مغلوطة تماما، حيث تناول الفيلم الجلسة الكهربائية على أنها وسيلة للتعذيب، بينما هى آلية للعلاج للمريض النفسي.



وأوضح أن هناك شروطا للجلسة الكهربائية، حيث لا تعطى للمريض إلا بأمر الطبيب، وتكون في حضور طبيب تخدير، حيث إنها تساعد المريض على الشفاء السريع، مؤكدًا أن المرض النفسي مثله مثل أي مرض مزمن.



وقد قال كابتن مجدى حسن، المشرف على النشاط الرياضى بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، إن الوصمة التى سببها الإعلام والسينما والمسارح التقديمة تسيء إلى على العلاج النفسى.



وأضاف أن الإعلام القديم تناول المريض النفسي بصورة ساخرة وكوميدية مازالت راسخة في ذهن المجتمع إلى الآن.



وأشار المشرف على النشاط الرياضى بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، إلى أن لابد من رفع هذه الصورة من على المريض النفسى،لافتا إلى أن جلسات الكهرباء تشبه أي جلسة ليزر مثلا يحددها الطبيب المعالج إلى جانب طبيب التخدير وفريق التمريض في أساليب العلاج تطورت.



وأوضح المشرف على النشاط الرياضى بمستشفى العباسية للأمراض النفسية،أن جلسة الكهرباء ما هى إلا علاج سريع لتهدئه المريض ثم الدخول إلى غرفة الإفاقة تساعده على الشفاء السليم السريع.



وأكد المشرف على النشاط الرياضى بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، أن جلسات الكهرباء علاج أساسى لبعض الحالات النفسية للمساعدة على الشفاء، مشيرا إلى أن المريض النفسى مثل مريض السكر والضغط .



وتابع : أن الرياضة تؤثر على نفسية المريض النفسى لقطع حالة الروتين اليومي للمريض من الأكل أو النوم و العلاج والجلسات وغيرها، مضيفا أن الرياضة تجعل المريض النفسى فى حالة هدوء وعدم قلق أو كسل والبعد عن التفكير الدائم.