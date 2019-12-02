وزير الزراعة من الفيوم: المشروع القومي لإنتاج البيض الثالث عالميًا .. صور

استقبل الدكتور أحمد عبد الله الانصاري محافظ الفيوم، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي وقاما بتفقد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور منير الصفتي رئيس مجلس إدارة المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات ورئيس مركز ومدينة طامية.



شملت الجولة التفقدية موقع المشروع الذي يقام على مساحة 100 فدان وينتج 3 مليون بيضة سنويًا ويضم 6 عنابر بطاقة 3400 طائر للعنبر الواحد ومصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية 1,5 طن / الساعة وصوامع لتخزين الأعلاف بطاقة 200 طن، بجانب المعمل المركزي والقسم الوقائي ومركز الصيانة والأقسام الإدارية والمالية ومكتب التصدير، فضلًا عن الفندق الداخلي للعاملين وغرف التعقيم وفحص العينات، ووحدة بسطرة الأعلاف ووحدة خزانات المياه ومطعمًا ونادي إجتماعي، ووحدات التفريخ بطاقة 8400 بيضة للوحدة.



أشار وزير الزراعة بأن المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم بعد دولتي امريكا والمانيا ضمن 10 دول عالميًا تنتج البيض الخالي من المسببات المرضية.



مضيفًا ان إنتاج المشروع من خلال ثلاث جهات عالميًا هي امريكا والمانيا وانجلترا وجهتين محليتين هما معمل الرقابة على الجودة التابع للمشروع ذاته والمعمل المرجعي للوقاية على الإنتاج الداجني، لافتًا الى أنه يجري التنسيق لفتح أسواق جديدة بافريقيا بعد تصدير جزء من إنتاج المشروع لدولتي السعودية وسوريا بعد التغطية محليًا.



وأكد الوزير على متابعة المشروع بصفة مستمرة للتاكيد على جودة المنتج حيث يتم تحليل العينات أربع مرات سنويًا بأكبر المراكز العالمية وجاري العمل على دراسة توسعات مستقبلية للمشروع.



ومن جهته أشار محافظ الفيوم الى ان المشروع يعد من المشروعات المتميزة جيدة الانتاج والخصوصية ويعد من الاهمية بمكان كنموذج من النماذج الناجحة لعمليات الانتاج المحلي التي تكفي الاحتياجات، إضافة للتصدير الى الدول الاخرى مؤكدًا ان المحافظة تعمل على النهوض والارتقاء بكافة المشروعات الانتاجية والخدمية والتنموية.



