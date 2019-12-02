الغايش:مبادرة الصناعة ترفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن إطلاق الدولة لمبادرة دعم قطاع الصناعة يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
وأضاف حسام الغايش في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المبادرة تساهم في تحفيز الاستثمارات الموجهة إلى تعميق الصناعة التحويلية المحلية، ووضع نظام متكامل لتقييم الموردين، مع إنشاء قاعدة موردين للصناعات الصغيرة والمتوسطة ودفع هذه الشريحة من المصنعين لفتح أسواق جديدة عبر المزيد من الاتفاقيات التى قامت بها خاصة اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة السمراء.
ولفت إلى أن الدولة المصرية نفذت عدد من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، كما أنها تولى اهتمام كبير لقطاع الصناعة حيث يستحوذ قطاع الصناعة بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي على نسبة 16.2٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/19 فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8 ٪ من فرص العمل اللائقة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها ، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.
وأضاف حسام الغايش في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المبادرة تساهم في تحفيز الاستثمارات الموجهة إلى تعميق الصناعة التحويلية المحلية، ووضع نظام متكامل لتقييم الموردين، مع إنشاء قاعدة موردين للصناعات الصغيرة والمتوسطة ودفع هذه الشريحة من المصنعين لفتح أسواق جديدة عبر المزيد من الاتفاقيات التى قامت بها خاصة اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة السمراء.
ولفت إلى أن الدولة المصرية نفذت عدد من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، كما أنها تولى اهتمام كبير لقطاع الصناعة حيث يستحوذ قطاع الصناعة بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي على نسبة 16.2٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/19 فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8 ٪ من فرص العمل اللائقة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها ، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.