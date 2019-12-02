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أخبار العالم

دون إعلان تفاصيل الوفاة .. رحيل الأمير متعب بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق لـ خادم الحرمين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:45 م
وفاة أخ العاهل السعودى
وفاة أخ العاهل السعودى الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود
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مــيــــــــس رضــــــا
توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا.

والراحل عضو من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى العام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.


ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وكان واحدًا من قلائل من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.


ولم يصدر بيان من الديوان الملكي السعودي حتى الأن، يحدد فيه مكان وتاريخ الصلاة على جثمان الأمير الراحل ودفنه.

وكتب أحد المغردين على موقع التدوين القصير "تويتر"،:"شهادة لله، لسنوات عدة ونحن نصلي معه رحمه الله وهو معتكف العشر الأواخر في الحرم المكي قبل تعبه.

كان يصلي كامل القيام والتهجد واقفًا، وأول من يكبر مع الإمام ونجلس بخلوته عند باب الملك عبدالعزيز بعد القيام، وكان يختم الجزء والجزئين والثلاثة ونحن جلوس معه".


وأخر نعاه قائلًا، إنتقل إلى رحمة الله الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود ونسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وتعازينا الحارة لوالدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد ولأسرة الفقيد وللشعب السعودي كافة.

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