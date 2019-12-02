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أخبار البلد

حقيقة إغلاق حسابات ريهام سعيد على مواقع التواصل الاجتماعى

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:59 م
الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد
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شيماء مجدي
أغلقت الإعلامية ريهام سعيد ، جميع الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك ، إنستجرام ، تويتر" ، كما تركت الحسابات الشخصية لها .

وكان آخر منشور لها مدون عليه :"اللهم احفظ مصر".

كما نشرت ريهام سعيد مقطع فيديو لحمو بيكا في حفله الأخير، معلقة: «موقف نقابة الموسيقيين عجيب، أكيد صوته أحسن من محمد رمضان».

يذكر أنه قد نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منذ فترة وجيزة ، صورة لها ، وعلقت الإعلامية ريهام سعيد على الصورة قائلًة: "الزعل وانا في ناس كتير ضايقتني وبتضايقني، سبت الإعلام خالص ولسه محدش سايبني في حالي ولا إعلاميين ولا صحافة ولا ناس، انا هابعد عن السوشيال ميديا عشان متضايقش، الي حصل لي كتير اوي و الظلم كان زياده اوي" .

وأضافت:" انتوا عارفين ان محدش بيتوقف غيري على فرض اني غلط مع انه محصلش اكيد في ناس تانية غلطت غيرى، مش انا الوحيده الي بغلط بس انا الوحيدة اللي بنجح وكنا بنفيد بلدنا وشعبها، انا الوحيده الي بتعاقب، وبتحاكم كل شوية قضية، اتبهدلت واتسجنت، انا اقعد مع نفسي فتره طويله عشان أعيش في سلام".
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