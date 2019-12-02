الدوري المصري.. كارت أحمر مبكر لـ3 مدربين.. واثنين فى مرمى نيران الإقالة

يحظى الدوري المصرى الممتاز بالإثارة والتشويق، ومازالت ظاهرة إقالة وتغير عدد كبير من المدربين أثناء الموسم الواحد ومستمرة.



وبعد 6 جولات فقط حتى الآن من بداية مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي، تم تغيير ٣ مدربين بعد إقالتهم لسوء النتائج، ويواجه آخران خطر الإقالة في أي لحظة من بينهم مدرب فريق الزمالك الصربي "ميتشو".



موقع "صدى البلد" يرصد في التقرير التالي، قائمة المدربين الثلاثة الذين رحلوا عن أنديتهم منذ بداية الموسم، ومن يواجه خطر الإقالة في الساعات المقبلة، على النحو التالي:



إقالة ميودراج بعد هزيمة الإسماعيلي بثلاثية



رحل ميودراج المدير الفنى لفريق الإسماعيلي رسميًا، بعد فسخ العقد بالتراضى، بسبب الهزيمة التى تعرض لها يوم السبت الماضى أمام فريق الاتحاد السكندري بثلاث أهداف نظيفة.



وتم الاستقرار من مجلس الإدارة على تولى أيمن السلحدار المسؤولية الفنية خلفًا لميودارج.



ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد ٦ نقاط، ونجح في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية الحالية.



أرقام ميودراج مع الدراويش



خاض المدير الفنى للإسماعيلي سابقًا، الصربى ميودراج مع الدراويش ٩ مباريات في مختلف البطولات حتى الآن، بواقع ٥ مباريات فى الدورى و٤ مباريات بالبطولة العربية، نجح في تحقيق الفوز في ٥ مباريات منها فقط، وتلقّى الهزيمة في ٤ مواجهات.



استقالة ماهر وقدوم طولان في إنبى



يعاني فريق إنبى منذ بداية الموسم من تراجع كبير في نتائجه، حيث لم يستطع تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة وهامة أيضًا كانت أمام فريق الزمالك بقيادة حلمي طولان بعد رحيل علي ماهر المدير الفنى لهم في بداية الدوري.



قاد علي ماهر فريق إنبي في 4 مباريات بالدوري الممتاز بالموسم الحالي، تعادل في مباراة مع طلائع الجيش، وخسر 3 مباريات أمام بيراميدز 4 - 0 ، وسموحة 2- 1، والإنتاج الحربي 1-0، وحصد نقطة وحيدة احتل بها المركز الأخير في جدول ترتيب البطولة، قبل مجيء حلمى طولان.



ويحتل إنبي المركز السادس عشر برصيد ٤ نقاط، في الوقت الحالى وبالتأكيد هو مركز لا يليق بالفريق البترولي.



إقالة فارياس في الطلائع والتعاقد مع طارق يحيي



تم إقالة البرازيلي سيرجيو فارياس، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش بعد أربع جولات من انطلاق مسابقة الدوري المصرى لهذا الموسم، وتعيين طارق يحيي المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك.



أرقام المدرب البرازيلي مع طلائع الجيش في الدوري



خاض فارياس ٤ مباريات مع الفريق في مسابقة الدوري، خسر في مباراتين وتعادل مثلهما، ليحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين تحت قيادته.



وبعد التعاقد مع طارق يحيي، يحتل طلائع الجيش الآن المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط.



وعلى الصعيد الآخر، يواجه مدربان آخران خطر الإقالة في أي لحظة بسبب النتائج السيئة التي يقدمانها مع فريقهما.



خطر الإقالة



المدرب الصربي لفريق الزمالك ميتشو، ترددت أخبار كثيرة في الساعات الماضية بإقتراب رحيله عن الفريق بعد الهزيمة من فريق مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بثلاث أهداف نظيفة، وسبقها هزيمة الأبيض من فريق إنبى في مسابقة الدوري بهدفين لهدف.



ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصرى برصيد ١٠ نقاط من خمس مباريات.



رحيل الصربي نيبوشا من تدريب الجونة



ترددت في الساعات الماضية أخبار تشير باقتراب إدارة فريق الجونة من إقالة المدرب الصربي نيبوشا، بعد النتائج السيئة التى يقدمها الفريق، ومن المتوقع أن يتولى على ماهر قيادة الفريق الفنية.



وخاض نيبوشا مع فريق الجونة ٦ مباريات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في مباراة فقط وتعادل في أخرى وخسر ٤ مواجهات.



ويحتل فريق الجونة المركز قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري المصرى، برصيد ٤ نقاط.